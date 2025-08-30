La Capital | Ovación | Miguel Russo

Miguel Russo lleva a Mar del Plata a todo el plantel de Boca y solo deja afuera a un ex-Newell's

El equipo xeneize enfrentará este domingo en la Ciudad Feliz a Aldosivi por la séptima fecha del torneo Clausura.

30 de agosto 2025
Miguel Russo lleva a todos los jugadores a Mar del Plata

Miguel Russo lleva a todos los jugadores a Mar del Plata, excepto a uno: Cristian Lema.

De a poco, Boca empieza a mejorar. Después de unos meses cargados de frustraciones, el equipo de Miguel Russo encadenó dos victorias consecutivas y el humor de los boquenses empieza a cambiar. Este domingo intentará consolidar esa recuperación en Mar del Plata.

El primer semestre de Boca fue muy malo. Quedó afuera en la fase previa de la Copa Libertadores, a la que no se había clasificado de forma directa, fue eliminado en los playoffs del torneo Apertura, empató 1 a 1 con un equipo amateur en el Mundial de Clubes y también se fue de la Copa Argentina.

Por si fuera poco, llegó a la peor racha de su historia de partidos sin victorias: fueron 12.

La necesidad de clasificarse a la Libertadores

La presión sobre el equipo es muy grande. Boca no juega la Copa Libertadores hace dos años y para entrar en la de 2026 solo le quedan dos caminos: o ganar el Clausura o entrar entre los mejores de la tabla anual.

Aunque parece cuesta arriba, pareciera que Russo empieza a encontrarle la vuelta al equipo. Y el partido con Aldosivi será una buena oportunidad para probarlo.

Para viajar a Mar del Plata Russo tomó dos decisiones drásticas. La primera es que decidió llevar al plantel completo, independientemente de que algunos futbolistas quedarán afuera del equipo titular y del banco. La otra es más contundente: decidió que un solo integrante del plantel se quedara en Buenos Aires.

Cristian Lema, el marginado

Se trata de Cristian Lema. El defensor central está separado del plantel desde hace tiempo y entrena solo. Su último partido con la camiseta de Boca fue en octubre del 2024, cuando se lesionó los ligamentos del tobillo.

El ex-Newell's no volverá a jugar en Boca y en diciembre quedará libre. Entonces deberá buscarse club. Mientras tanto, la decisión de Russo es marginarlo del plantel, incluso cuando convoca a todos sus integrantes.

Franco Colapinto en el box de Alpine. Cumplió los FP3 y ahora la clasificación en Países Bajos.

Un último ensayo para Franco Colapinto y Alpine que los bajó a tierra en Países Bajos

El Pipa Benedetto pareció más enfocado en su problemático aductor que en el partido de Newells ante Barracas Central.

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Los once de Newells, en el partido ante Barracas Central después del clásico.

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Tapia ejecuta el penal y pone el 2 a 1 de Barracas ante Newells. 

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

