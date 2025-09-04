La Capital | Ovación | Newell's

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Es brasileño y en el club del parque Independencia jugó apenas tres partidos y, pese a ser goleador, no marcó ningún tanto. Cómo es su vida hoy.

4 de septiembre 2025 · 16:21hs
Mário Jardel

Ge.Globo

Mário Jardel, hoy. Ge.Globo lo entrevistó en Fortaleza, donde trata de vivir alejado de todo lo que lo llevó a ser adicto. 
Mário Jardel

Mário Jardel, con la camiseta de Newell's. Compartió plantel con Ariel Ortega pero jugó poco y no nizo goles.

Un exdelantero brasileño que jugó en dos equipos grandes de su país, brilló en Europa y también pasó fugazmente por Newell's, libra una dura batalla contra la cocaína, el alcohol y la depresión. En una larga entrevista, contó cómo es su día a día en esa pelea desigual.

Se trata de Mário Jardel de Almeida Ribeiro, quien se inició en Ferroviário y luego jugó en Vasco da Gama, Gremio, Porto, Galatasaray, Sporting, Bolton, Ancona, Newell's Goiás, Beira-Mar, Criciúma, América-CE, Flamengo-PI, Rio Negro-AM y Cherno Más.

En Newell's estuvo en 2004 y apenas jugó tres partidos, en los que no consiguió marcar ningún gol pese a sus antecedentes como definidor letal. Sin embargo, festejó un título ya que el equipo de Américo Gallego salió campeón ese año, con Ariel Ortega en el plantel.

Jardel vive en Fortaleza, la ciudad donde nació. Y allí le dio una entrevista al portal Ge.Globo, en la que contó los problemas que le generaron sus adicciones y cómo está luchando contra ellas.

Leer más: Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

"Es como luchar contra un león"

Estas son algunas de sus frases:

  • "Es como luchar contra un león todos los días. Para todo adicto, es una lucha diaria"
  • "Me sometí a tratamientos, me recuperé y me mantengo firme, listo para abrir nuevos caminos. No me avergüenza decirlo; quienes me conocen saben quién soy: una buena persona, que solo se hizo daño a sí misma".
  • "Ya no gano un sueldo millonario. Me esfuerzo por tener una vida organizada con mi familia. Después de dejar de jugar, me doy cuenta de que esto tenía que cambiar, y así fue".
  • "Tengo una gran fe en Dios, que me mantuvo con vida a través de mi cambio. Porque a pesar de todo lo malo que he hecho, podría estar muerto ya, pero soy un hombre bendecido. Todos me aprecian y no lastimo a nadie".

Leer más: Fin del misterio: Newell's y Belgrano jugarán en La Pedrera por los cuartos de final de la Copa Argentina

image (11)

La adicción a la cocaína

La depresión no es su único enemigo. Drogadicto confeso desde principios de la década del 2000, el exjugador evita a diario entornos y compañías que, según él, lo llevaron a una vida miserable.

En 2007, tras sufrir una sobredosis, Jardel comenzó a afrontar el problema directamente y a hablar abiertamente de las dificultades para mantenerse alejado del alcohol y la cocaína.

"Dondequiera que voy, hay una persona que ofrece cosas (drogas). Hay que ser lo suficientemente fuerte como para decir que no. Nunca consumí drogas cuando jugaba, y ahora, con esta nueva vida, el cambio que he decidido hacer, es fundamental decir que no", contó.

"No me avergüenza decirlo, quienes me conocen saben quién soy: una buena persona, que solo se hizo daño a sí misma"

Jardel, que se volcó a la religión y da charlas motivacionales, evita hablar de cuánto tiempo lleva sin consumir drogas, pero dice que "hace mucho tiempo" no tiene contacto con la cocaína, que jugó un papel fundamental en un final de carrera muy alejado del que imaginaba.

De hecho, el brasileño dejó el fútbol en 2010 en el Cherno More, en Bulgaria, lejos de los grandes clubes en los que descolló con sus goles.

Leer más: Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Un hito entre los brasileños

Aun hoy, Jardel sigue siendo el único brasileño que fue máximo goleador tanto de la Copa Libertadores como de la Champions League. Con la selección de Brasil disputó diez partidos, en los que marcó un gol.

Jardel es una celebridad en Portugal, tras haber alcanzado el éxito jugando para dos de los clubes de fútbol más importantes del país. Por ello, en 2022 fue invitado a participar en una edición local de Gran Hermano, con la participación exclusiva de famosos.

"Estuve encerrado dos meses, sin alcohol. Me fortaleció, fue bueno para mí y para mi imagen, salí bien parado", recordó.

Leer más: Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Jardel en la política

Cuando se retiró del fútbol, Jardel se dedicó a la política y fue elegido diputado federal por Rio Grande do Sul en las elecciones de 2014. Sin embargo, al final de su segundo año en el cargo fue destituido por unanimidad: 51 votos a favor y ninguno en contra.

Fue imputado por el Ministerio Público por varios delitos, entre ellos crimen organizado, malversación de fondos y uso de documentos falsos.

También se le imputó su presunta participación en la malversación de fondos de su oficina mediante el mantenimiento de empleados fantasma y la "rachadinha" (un tipo de extorsión), entre otros cargos.

"Me han acusado de muchas cosas que no hice; quienes me hicieron daño lo saben. Y no diré nombres", comentó a Ge.Globo. Y añadió: "Eso es cosa del pasado, no descarto volver a ser representante estatal aquí en Fortaleza, cuando llegue el momento de ser concejal, representante, aliado, pero en el ámbito deportivo, en lo que sé hacer".

Noticias relacionadas
El Gigante estuvo explotado el día del clásico. El triunfo fue lo más importante pero Central fue informado por infracciones.

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Una práctica de Newells en Bella Vista. El plantel rojinegro acelera su preparación para el choque con Belgrano, aunque antes enfrentará a Atlético Tucumán. 

Newell's y Belgrano jugarán en La Pedrera por los cuartos de final de la Copa Argentina

El estadio de Villa Mercedes fue inaugurado el 8 de julio de 2017 con un partido de fútbol amistoso. Newells y Belgrano jugarían en este lugar.

Newell's podría saber este jueves dónde se enfrentará a Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Tigre chocarán en el Coloso. Los mendocinos son dirigidos por el ex-Newells Alfredo Berti.

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Lo último

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Es parte del grupo de barras de Central que, tras el asesinato de Pillín Bracamonte, se desplazaron hacia la pesada de Newell's en una trama ligada al crimen organizado

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

Senado: rechazaron el veto de Milei y se reactivó la ley de emergencia en discapacidad
Política

Senado: rechazaron el veto de Milei y se reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
La Ciudad

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Ovación
Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto
OVACIÓN

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Un volante de Newells se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Policiales
Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa