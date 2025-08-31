La sonrisa de Miguel: Boca Juniors ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Boca, el próximo rival de Central, venció 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata con tantos de Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

Boca Juniors está feliz. No es para menos. Luego de estar 12 partidos sin ganar, entre el Apertura 2025, el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y las primeras cuatro fechas de este campeonato, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo sumó su tercer triunfo consecutivo.

Le ganó 2 a 0 a Aldosivi, en Mar del Plata, algo que hizo anteriormente por 3 a 0 contra Independiente Rivadavia en Mendoza y en su última presentación por 2 a 0 frente a Banfield en la Bombonera.

El partido se desarrolló en un campo de juego que complicó el desarrollo del mismo por la abundante lluvia que cayó en la ciudad balnearia. La pelota vivió mucho por el aire y los arqueros eran meros espectadores.

Hasta que cuando se moría el primer tiempo, apareció Luciano Di Lollo y con un cabezazo por 1 a 0 para el equipo visitante.

La segunda mitad fue a pedir del entrenador xeneize. Quien planteó un partido inteligente, tomándose su tiempo en cada jugada, y sacando provecho de las imprecisiones del equipo local.

Cuando el reloj marcaba 80’ de juego, Boca tuvo un saque de esquina a su favor que por las características del partido era como encontrar agua en el desierto. Y no desaprovechó esa oportunidad ya que Rodrigo Battaglia, de cabeza, puso el 2 a 0 y le bajó la persiana al partido.

Sobre el final se fue lesionado el arquero Marchesín en Boca e ingresó Leandro Brey.

SI HAY PRIMERO, HAY SEGUNDO

GOL DE BOCA

ALDOSIVI 0 - 2 BOCA

PAREDES CON EL CENTRO, CABEZAZO DE BATTAGLIA.



GOL DE BOCA



ALDOSIVI 0 - 2 BOCA



PAREDES CON EL CENTRO, CABEZAZO DE BATTAGLIA.#BocaJuniors #Aldosivi #copadelaliga pic.twitter.com/IfkHCYeLO1 — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) August 31, 2025

Boca Juniors sueña con la Libertadores

Con este victoria, el equipo dirigido por Miguel no solo alcanzó la tercera plaza de su grupo, sino que también suma tres puntos vitales en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por tabla anual acumulada.

Ahora, los de La Ribera deberán visitar a Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el estadio Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Clausura.

Por su parte, el elenco de Mar del Plata no levanta cabeza, profundizó su adverso presente y todavía no consiguió un triunfo en el campeonato local.

Además, complicó aun más su permanencia en la categoría, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la general.