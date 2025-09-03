La Capital | Ovación | Boca juniors

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El ex técnico de Central y actual del Xeneize está delicado de salud y este martes tuvo que ser dejado internado. El único mensaje del club fue por una obra en La Bombonera

3 de septiembre 2025 · 13:57hs
Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, fue internado por una infección urinaria y se espera el alta en el transcurso del día.

Boca Juniors tuvo un claro destrato para con su entrenador, Miguel Russo, porque en el momento que se confirmaba que debía quedar internado luego de ser atendido de urgencia por varias horas, desde las redes sociales de la entidad de la ribera se celebraba el inicio de obras en La Bombonera.

Muchas voces del club expresaron públicamente su malestar con esta situación y también internamente hubo "desorientación" ante esta situación.

"No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera", fue el mensaje que publicó Boca en sus redes sociales. No hubo referencias públicas sobre su entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ObrasBocaJrs/status/1962903487127208238&partner=&hide_thread=false

Cómo está Miguel Russo

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se realizó estudios de rutina este martes, y finalmente quedó internado en el instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, causa de una infección urinaria.

>>Leer más: Miguel Ángel Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Se había conocido este martes que, aunque el experimentado DT se mantiene activo y al frente del plantel profesional, en las últimas horas decidió someterse a nuevos estudios médicos luego de que en el club notaran signos de agotamiento.

Los análisis, realizados en el mencionado instituto, confirmaron que Russo padece una infección urinaria. Es por eso que los médicos decidieron internarlo con el alta prevista para el transcurso de la jornada.

Noticias relacionadas
Miguel Russo pasó una noche tranquila pero debe esperar los resultados de nuevos análisis.

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Lionel Scaloni dijo que él también disfrutará el partido de Messi ante Venezuela. 

Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

Mateo Apolonio y el sueño cumplido de jugar en la primera de Riestra con sólo 14 años.

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

ahora, sin distanciamiento social: jorge sampaoli vuelve a dirigir en brasil

Ahora, sin distanciamiento social: Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Lo último

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Qué se sabe hasta ahora sobre los audios de Karina Milei y la denuncia por espionaje ilegal

Qué se sabe hasta ahora sobre los audios de Karina Milei y la denuncia por espionaje ilegal

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

En la reciente acusación a la banda de Los Menores y al nuevo jefe de la barra de Central se explica parte del contexto que decantó en el asesinato de Pillín Bracamonte

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Por Martín Stoianovich

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur de Santa Fe
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Ovación
Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?
OVACIÓN

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Lionel Scaloni: Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo

Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

Policiales
El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

La Ciudad
Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia