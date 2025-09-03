El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El ex técnico de Central y actual del Xeneize está delicado de salud y este martes tuvo que ser dejado internado. El único mensaje del club fue por una obra en La Bombonera

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, fue internado por una infección urinaria y se espera el alta en el transcurso del día.

Boca Juniors tuvo un claro destrato para con su entrenador, Miguel Russo , porque en el momento que se confirmaba que debía quedar internado luego de ser atendido de urgencia por varias horas, desde las redes sociales de la entidad de la ribera se celebraba el inicio de obras en La Bombonera.

Muchas voces del club expresaron públicamente su malestar con esta situación y también internamente hubo "desorientación" ante esta situación.

"No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera" , fue el mensaje que publicó Boca en sus redes sociales. No hubo referencias públicas sobre su entrenador.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se realizó estudios de rutina este martes, y finalmente quedó internado en el instituto Fleni , en el barrio porteño de Belgrano, causa de una infección urinaria.

No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera. . pic.twitter.com/ssv2bhkbS1

Se había conocido este martes que, aunque el experimentado DT se mantiene activo y al frente del plantel profesional, en las últimas horas decidió someterse a nuevos estudios médicos luego de que en el club notaran signos de agotamiento.

Los análisis, realizados en el mencionado instituto, confirmaron que Russo padece una infección urinaria. Es por eso que los médicos decidieron internarlo con el alta prevista para el transcurso de la jornada.