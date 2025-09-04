La Capital | Ovación | Lionel Messi

¡No te vayas campeón!: Lionel Messi juega su último partido en Argentina por las eliminatorias mundialistas

Argentina recibe a Venezuela en la última cita de Leo con la camiseta albiceleste en esta competencia. Una noche especial para el rosarino

Elbio Evangeliste

4 de septiembre 2025
Estampa de crack. Messi y la 10 en la espalda

Un partido de fútbol en el que el juego poco importa, ni siquiera el resultado de unos 90 minutos en los que el foco de atención estará en otro lado, por el carril que transite Lionel Messi. Leo jugará esta noche en el Monumental su último partido en Argentina con la camiseta de la selección y ese será el gran atractivo de la noche. El resto será un mero decorado, en el que, si el equipo de Lionel Scaloni logra un triunfo, mucho mejor.

Nadie sabe qué será del futuro de Messi, pero lo que está claro es que ya no habrá eliminatorias de cara al Mundial 2030 con Leo en cancha. El de este jueves por la noche será el último de Leo en esta competencia.

Puede pasar que en 2026 se programe algún amistoso aquí el país antes de que Argentina viaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y sólo de esa forma Leo Messi podría volver a destilar fútbol frente a los hinchas, pero nada de eso hoy está confirmado.

Lionel Messi ya no se entrenará más en Argentina para un partido de eliminatorias.

Esta noche en el Monumental se baja un telón, el de las funciones de Messi en eliminatorias en el país, y es el momento ideal para aprovecharlo al ciento por ciento, el instante para agradecerle al capitán del seleccionado argentino por tantas alegrías juntas en el último tiempo, después de algunos procesos oscuros en cuanto a resultados, que parecieron eternos e imposibles de romper. Leo y un grupo de futbolistas convencidos de que se podía, lo lograron.

Lionel Messi, el capitán del barco

Pero Messi fue en todos estos años el capitán del barco, el guía espiritual y futbolístico de un equipo que de golpe y porrazo cambió el chip y comenzó a ganar todo lo que había en juego. Todo con Leo como abanderado.

Por eso hubo Copa América de Brasil 2021, Finalissima ante Italia 2022, Mundial de Qatar 2022, y Copa América de Estados Unidos 2024. Un puñado de años felices para el fútbol argentino a nivel selección, pero esencialmente para un grupo de futbolistas que formaron parte de una renovación importante.

Uno de los que no fue parte de ese recambio fue justamente el personaje en cuestión en esta historia: Lionel Messi. Fue él quien asumió el protagonismo absoluto dentro y fuera de la cancha, quien condujo al equipo desde lo futbolístico, quien hizo las cosas más disparatadas dentro de un campo de juego.

Leo Messi, el 10 que siempre trasladó con criterio y de manera imprevisible para los rivales.

Un largo camino

Todo eso fue parte de un largo camino, de sinsabores primero y muchas alegrías después, hasta esta despedida en eliminatorias. Porque puede haber algo más de Leo de aquí en más, pero después de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya no habrá más Messi luchando por la clasificación al Mundial 2030.

Hace poco más de un año (el 5 de septiembre de 2024), el Monumental se rendía a los pies de Ángel Di María (en la previa del partido frente a Chile por eliminatorias), para una despedida a todas luces, luego de que Fideo decidiera ponerle punto final a su carrera en la selección, tras la conquista de Argentina en la Copa América de estados Unidos. Esto no es igual, pero tiene algunos puntos en contacto.

Esta noche, el padre, la abuela, el hijo, la novia o quien sea, irá a la cancha sabiendo que habrá un partido de fútbol en el medio, pero que lo que pueda hacer Venezuela en el mismo será lo de menos. Si Argentina se florea con un buen partido y una goleada, el combo será perfecto, pero será una noche para empezar a despedir a Messi, al menos de las eliminatorias sudamericanas.

Hace un año, Di María se retiró de la selección, donde compartió muchos momentos junto a su amigo Messi.

El enigma de lo que sigue

Lo que venga después nadie puede saberlo. Porque habrá Messi en el Mundial que se llevará a cabo en el norte del continente y allí Leo protagonizará su última función con la camiseta argentina, pero para eso falta demasiado.

En lo inmediato aparece ya una despedida. Señoras y señores, Messi vino a Argentina acompañado de toda su familia (él más que nadie sabe que será una noche especial y pretende vivirlo de esa forma) para jugar un partido más, que no será uno más en su carrera, será el de la despedida en partidos oficiales con la albiceleste en suelo argentino. Por eso, al gran pueblo argentino, salud.

