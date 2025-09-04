La despedida de Lionel Messi en el país fue a toda orquesta con el gran repertorio del mejor del mundo

Lionel Messi se despidió de de la selección argentina en partidos oficiales en el país de la mejor manera, con dos goles en el 3 a 0 a Venezuela.

La emoción de Lionel Messi en la previa de Argentina y Venezuela.

El dueño de la pelota, Lionel Messi. En la despedida de local con Argentina marcó un golazo ante Venezuela.

Lionel Messi y el público que lo idolatra en el Monumental, después del golazo del 1 a 0 de Argentina sobre Venezuela.

Lionel Messi conmocionó al mundo futbolístico, con su despedida de la selección nacional de local, al menos en partidos oficiales. En el último partido en casa de estas eliminatorias sudamericanas, Argentina goleó a Venezuela 3 a 0, con dos goles del mejor del mundo, el primero excepcional.