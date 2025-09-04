La Capital | Ovación | Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi en el país fue a toda orquesta con el gran repertorio del mejor del mundo

Lionel Messi se despidió de de la selección argentina en partidos oficiales en el país de la mejor manera, con dos goles en el 3 a 0 a Venezuela.

4 de septiembre 2025 · 20:25hs
Lionel Messi y el público que lo idolatra en el Monumental

Lionel Messi y el público que lo idolatra en el Monumental, después del golazo del 1 a 0 de Argentina sobre Venezuela.
El dueño de la pelota

El dueño de la pelota, Lionel Messi. En la despedida de local con Argentina marcó un golazo ante Venezuela.
La emoción de Lionel Messi en la previa de Argentina y Venezuela.

La emoción de Lionel Messi en la previa de Argentina y Venezuela.

Lionel Messi conmocionó al mundo futbolístico, con su despedida de la selección nacional de local, al menos en partidos oficiales. En el último partido en casa de estas eliminatorias sudamericanas, Argentina goleó a Venezuela 3 a 0, con dos goles del mejor del mundo, el primero excepcional.

Todos los videos de la despedida de Lionel Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/196&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963773785590448392&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963770938052186546&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963760393945305485&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505&partner=&hide_thread=false

38' GOL DE ARGENTINA- Recuperó Leandro Paredes, gran asistencia a Julián Alvarez y mejor resolución del 9. Pudo definir, pero vio a Messi que hizo el resto. Golazo picándosela con cuatro jugadores venezolanos delante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963755255700619764&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963759234379841567&partner=&hide_thread=false

Antes de que empiece a rodar la pelota, Lionel Messi se mostró emocionado por el cariño de la gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963751634783064464&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1963739530197975106&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Lionel Scaloni y el partido de Lionel Messi

Las estadísticas de Argentina y Venezuela

Embed

Estampa de crack. Messi y la 10 en la espalda, con los brazos en alto festejando un gol.

Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

La selección argentina recibe a Venezuela en suelo argentino por la penúltima fecha de eliminatorias 

Cuándo juega la selección argentina y dónde ver el partido

Nicolás Vázquez abraza a Lionel Messi, quien fue a verlo al teatro en un momento difícil que atraviesa el actor.

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

La previa del partido Argentina-Venezuela tendrá 3 shows destacados

El santafesino que le pondrá cumbia a la previa de Argentina-Venezuela

