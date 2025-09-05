La Capital | Ovación | Central

En vivo: Central le gana 2 a 0 a Newell's en reserva con un gol en contra y otro de Cantizano

Este viernes desde las 15, Central y Newell's se enfrentan en Arroyo Seco por el interzonal del Torneo Proyección.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

5 de septiembre 2025 · 15:45hs
Central le gana 2 a 0 a Newell's en el clásico de reserva que se juega en Arroyo Seco. El primer gol de los canallas lo hizo Lucas Baños, en contra, a los 23'. Mientras que a los 26' Giovanni Cantizano anotó un golazo y puso el 2 a 0 para los locales.

Los canallas están segundos en su grupo con 15 unidades, detrás del puntero Atlético Tucumán (18). Mientras que Newell’s lidera su zona con Belgrano con 16 unidades.

El árbitro del partido es Eduardo Coyto Icatt, quien tiene como asistentes a Federico La Palma y Lucas Adrián García. Mauro Trinidad será el cuarto árbitro y una vez más la AFA designó al histórico y eficiente Néstor Febes Verna como asesor de árbitros.

En los primeros diez minutos fue Newell’s quien salió a imponer condiciones. El tándem Valentino Torrente – Jerónimo Russo por el sector izquierdo, más los pivoteos de Francisco Scarpeccio le dieron más protagonismo a Newell’s en el comienzo del partido.

Pero luego Santiago Segovia se puso a jugar y a conectar junto a Giovanni Cantizano. A partir de ahí comenzaron a llegar las chances para Central. Primero fue a los 11’ a través de una pelota parada donde Ignacio Ovando casi anota de cabeza.

Luego a los 19’ fue Segovia quien desperdició su chance, tras una asistencia de Facundo Piozzi, quien comenzó a crecer por el sector derecho y que comenzó el 10 canalla.

Sobre los 21’ Cantizano dio un aviso importante y dos minutos después los de Mario Pobersnik rompieron la paridad con una pelota parada que cabeceó Raffin, la pelota dio en el travesaño y Lucas Baños se la llevó sin querer por delante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964035034370769213&partner=&hide_thread=false

Pero a los 27’ llegó la joyita de la tarde. Luego de una gran jugada personal, Cantizano sacó a relucir toda su calidad y con una notable definición anotó el 2 a 0 para los auriazules.

La Lepra salió a vender cara la derrota. Fue en busca del descuento, seguía manteniendo un mayor porcentaje respecto al control de la pelota, pero le faltaba crear chances de peligro.

Hasta que llegó el minuto 41’ y Francisco Scarpeccio quedó mano a mano con Damián Fernández, pero el uno canalla le ganó el duelo al nueve leproso.

Un par de minutos después Segovia casi le baja el telón al partido con un remate desde afuera del área, pero Faustino Piotti la sacó al córner y evitó la tercera caída de su valla.

Formación de Central

image

Formación de Newell's

image

Fotos: Prensa Rosario Central

