Antonela Roccuzzo, tapa de Vogue en junio: "No soltamos a Rosario"

“El irme de casa tan chiquita fue complicado . En ese momento no había la conexión que hay ahora. Sin mi familia ni mis amigas todo era nuevo, otras costumbres, no conocía nada”, rememoró Antonela de su época cuando dejó la ciudad para acompañar a Messi en Barcelona.

Casamiento de Messi y Antonela.jpg Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, durante su casamiento en Rosario, en 2017.

Y habló del presente: “Hoy siendo mamá, yo creo que si Thiago, que es el más grande, me llega a decir que se va, no sé qué haría. Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa”.