Lionel Scaloni: "Me gustaría que Lionel Messi pudiera jugar en Rosario algún partido" El entrenador de la selección argentina planteó su deseo de que el crack rosarino pueda mostrar sus habilidades en su ciudad natal. 5 de septiembre 2025 · 11:16hs

Lionel Messi junto a sus hijos este jueves por la noche en su último partido oficial por los puntos.

El último partido de Lionel Messi por Eliminatorias sudamericanas estuvo llena de emociones. Era algo que se preveía por las últimas gambetas del mejor jugador del mundo ante su público, el que le tributó aplausos y cánticos que lo llevaron al borde de las lágrimas en el Monumental. Fue la despedida en partidos de la selección argentina por los puntos y ahora resta saber, además de si estará en el Mundial 2026, es si surgirá la posibilidad de un amistoso de la Albiceleste con Lionel en Rosario y con Lionel Scaloni al frente de la misma.

Y esa fue precisamente la consulta entre tantas que se le realizó al entrenador Lionel Scaloni en la conferencia de prensa tras la goleada por 3 a 0 a Venezuela. "Me gustaría que Leo (Messi) pudiera jugar en Rosario algún partido, se tendría que hablar. Estamos en una situación en cuanto a los partidos que ya todos los saben. Por suerte nosotros valoramos mucho juntarnos y no tanto el tema de contra quién jugamos, pero con la sede nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la verdad".

Siempre Rosario estuvo cerca, pero no tanto en cuanto a la presentación de Argentina en la ciudad y con una buena cantidad de jugadores y entrenadores surgidos de Rosario, pero hasta el momento no surgió la posibilidad. Lo sucedido en el Gigante el 5 de septiembre de 2009, con Diego Maradona como entrenador, cuando la selección recibió a Brasil dejó una marca negativa que no se pudo erradicar.

Messi está transitando sus últimos partidos con la camiseta de la selección argentina y la ilusión de que vuelva a jugar en Rosario, más precisamente en el Coloso, es algo que sigue latente, aunque las posibilidades son escasas y así lo dio a entender el propio DT oriundo de Pujato.