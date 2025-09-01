La Capital | Ovación | Inter Miami

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

La caída del equipo liderado por Lionel Messi terminó en un marco de suma tensión, con manotazos entre jugadores y un desbordado Luis Suárez

1 de septiembre 2025 · 08:20hs
Lionel Messi observa en soledad el festejo de los jugadores de Seattle. (Imagen de video)

Lionel Messi observa en soledad el festejo de los jugadores de Seattle. (Imagen de video)

La Leagues Cup 2025 llegó a su definición y este domingo se jugó la gran final en la que Inter Miami, con Lionel Messi, cayó por goleada ante Seattle Sounders en el Lumen Field Stadium, en un partido que terminó con un escándalo tras los incidentes que se generaron entre futbolistas.

Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, no pudieron defender el título obtenido la temporada pasada, ya que el dueño de casa se impuso 3-0.

El final fue escandaloso: por un lado, se lo observó a un descolocado Luis Suárez escupiendo a uno de los integrantes del cuerpo técnico de Seattle. En las imágenes se lo vio al uruguayo recriminarle algo al asistente, hasta que finalmente lo escupe en la cara.

En tanto, en el campo de juego algunos jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders terminaron en un tumulto y a los manotazos.

El rendimiento de Inter Miami, insuficiente

El encuentro dejó en evidencia que, aunque Messi sigue siendo una figura determinante dentro del campo, el rendimiento colectivo de Inter Miami fue insuficiente para superar a un rival sólido, que se mostró más preciso en los momentos clave.

Con esta derrota, el equipo deberá trabajar en la efectividad y la cohesión de cara a los próximos desafíos, intentando volver a recuperar el ritmo ganador que lo llevó a la gloria en 2023.

A pesar de la frustración por la final perdida, la presencia de Lionel Messi sigue siendo un atractivo central para el equipo y la MLS, y su capacidad de generar peligro es indiscutible. Sin embargo, los Sounders demostraron que la combinación de eficacia, orden táctico y aprovechamiento de oportunidades puede marcar la diferencia en partidos de alto nivel, dejando al Inter Miami con la necesidad de analizar y corregir detalles antes de los próximos compromisos.

