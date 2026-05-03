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Messi revolucionó el GP de Miami, visitó a Colapinto y dejó una frase especial

El capitán de la selección argentina llegó al paddock junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, pasó por Mercedes y luego fue al box de Alpine para saludar al piloto argentino en la previa de la carrera de Fórmula 1.

3 de mayo 2026 · 15:01hs
Messi revolucionó el GP de Miami, visitó a Colapinto y dejó una frase especial

Messi revolucionó el GP de Miami, visitó a Colapinto y dejó una frase especial

Messi revolucionó el GP de Miami, visitó a Colapinto y dejó una frase especial

Messi revolucionó el GP de Miami, visitó a Colapinto y dejó una frase especial

El paddock del Gran Premio de Miami tuvo por un rato una escena más propia de una final del mundo que de la previa de una carrera de Fórmula 1. Lionel Messi apareció en el circuito acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, y su sola presencia alteró el ritmo habitual del Gran Circo: cámaras, fotógrafos, integrantes de los equipos y fanáticos se movieron detrás del astro rosarino, que llegó para vivir por primera vez desde adentro una jornada de la Fórmula 1.

La primera escala fue el box de Mercedes. Thiago, Mateo y Ciro llegaron vestidos con indumentaria de la escudería británica, en línea con el vínculo comercial que une a la marca que históricamente acompaña a Messi con el equipo de las Flechas de Plata. Allí, el capitán argentino compartió fotos con George Russell y Kimi Antonelli, quien este sábado consiguió la pole position para la carrera principal de Miami.

Pero la imagen más esperada para el público argentino llegó después. Messi se trasladó al box de Alpine para saludar a Franco Colapinto, la nueva figura nacional en la Fórmula 1. El piloto de Pilar, que atraviesa uno de los fines de semana más importantes de su carrera y largará desde el octavo puesto tras lograr su mejor clasificación en la categoría, recibió al 10 con un abrazo. También participaron del encuentro Antonela, los hijos de Messi y Maia Reficco, pareja de Colapinto.

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“Estoy disfrutando con la familia, con los chicos, viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludar a Franco también”, dijo Messi en diálogo con ESPN, en medio del revuelo que generó su paso por el paddock. La frase sintetizó el tono de la visita: una aparición breve, pero de enorme impacto simbólico para el deporte argentino.

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El encuentro en el circuito tuvo un antecedente inmediato. Messi y Colapinto ya se habían visto durante la semana en el predio de entrenamiento de Inter Miami, en una reunión más reservada en la que también estuvo Rodrigo De Paul. Ese primer cara a cara había sido especialmente significativo para el piloto argentino, que en distintas entrevistas había reconocido su admiración por el capitán de la selección.

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La escena de Miami terminó de unir dos fenómenos deportivos argentinos de escala global. Messi, campeón del mundo y una de las personalidades más reconocidas del planeta, llegó al paddock como invitado estelar. Colapinto, en pleno ascenso dentro de la Fórmula 1, venía de convocar una multitud en el road show realizado en Palermo y ahora se prepara para largar entre los diez mejores en una carrera que puede marcar otro punto de crecimiento en su temporada.

La presencia del rosarino desordenó por completo la rutina del circuito. Las cámaras que minutos antes seguían la actividad técnica de Mercedes y Alpine se concentraron en sus movimientos. Los mecánicos, asistentes y miembros de los equipos también buscaron una foto o una firma. Por unos minutos, la Fórmula 1 corrió detrás de Messi.

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Messi también se tomó una foto junto a Maia Reficco, la novia de Colapinto.

Cuando terminó el saludo con Colapinto, el 10 se dirigió hacia la zona VIP del circuito. Antes, dejó autógrafos para integrantes de Alpine y volvió a generar una pequeña marea a su paso. Después, el paddock recuperó lentamente su pulso habitual. La carrera seguía ahí, con Antonelli en la pole, Colapinto octavo y Miami lista para la cuarta fecha del calendario. Pero la postal argentina ya había quedado instalada: Messi y Colapinto, juntos en el corazón de la Fórmula 1.

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