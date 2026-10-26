Messi Cup: Newell's debutó con triunfo ante Arsenal de Inglaterra y enfrentará a Palmeiras

La Lepra venció al equipo juvenil del vigente campeón de la Premier League en el torneo impulsado por Lionel, y jugará este lunes ante el equipo brasileño

Newell's fue protagonista en la primera jornada de la segunda edición de la Messi Cup , el torneo sub-16 que se disputa en Miami y es impulsado por Lionel. El equipo juvenil leproso tuvo su debut ante Arsenal de Inglaterra y se llevó un triunfo por 1 a 0 , ante la cantera del vigente campeón de la Premier League.

El conjunto dirigido por Iván “Memo” Borghello , campeón con Newell's en el Apertura 2004, llegó a Florida para disputar este certamen que reúne a 16 equipos de diferentes partes del mundo.

La Lepra, que junto a Barcelona fueron los dos clubes formadores del astro rosarino, se quedó con la victoria ante los Gunners gracias al gol de Jeremías Suárez y desató el festejo eufórico de los pibes rojinegros.

Además, los juveniles leprosos salieron a la cancha con un parche especial en homenaje al 10, con el mensaje “Gracias, Leo” que también utilizó el primer equipo tras el retiro de Messi de la selección argentina. En tanto, Newell's disputará la fecha fecha del certamen este lunes, desde las 19, ante Palmeiras, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium .

¡EL GOL DE LA VICTORIA LEPROSA! Con este tanto de Jeremías Suárez, Newell's venció 1-0 al Arsenal de Inglaterra en su estreno en la #MessiCup . Mirá TODA la #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VQJ18UgKfd

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Por otro lado, Boca hizo su estreno con una contundente goleada por 3 a 0 frente a Manchester City con los goles de Tiziano Sánchez, Elián Rocha y Benjamín Di Risio; mientras que River empató sin goles con Chelsea.

El apoyo de Messi a los juveniles

Ante la apertura de la Messi Cup en Miami, Lionel estuvo presente para recibir a todos los deportistas de los 16 equipos que participan del torneo y dejó un mensaje de apoyo para los juveniles, con un divertido intercambio con su traductor.

“Disfruten del torneo, más allá del resultado, de competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que quede en el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden todavía de este torneo. Más allá de lo que pase con cada uno en lo personal en el futuro, espero que se lleven momentos inolvidables de este campeonato”, expresó el 10 desde el centro del campo de juego.

A pesar del emotivo mensaje para los chicos, Messi cayó en la cuenta de que sus palabras se habían extendido de más y que el traductor no tuvo espacio para reproducir su declaración en inglés, por lo que se rió y lanzó la frase que fue viral: “Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?”.