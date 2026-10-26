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Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

El Festival Bandera y el Turismo Carretera, entre otros eventos, impulsaron la actividad turística y económica. El impacto económico fue de $11.400 millones

26 de octubre 2026 · 08:36hs
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Gran fin de semana para la ciudad de Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Gran fin de semana para la ciudad de Rosario

Rosario recibió 120.604 visitantes entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre, en una semana marcada por grandes eventos musicales y deportivos, espectáculos teatrales y encuentros profesionales y académicos. Según datos difundidos por el municipio, el movimiento turístico generó un impacto económico estimado en más de $11.400 millones y la ocupación hotelera alcanzó un pico del 97% durante el fin de semana.

La ocupación hotelera general fue del 80% durante el período, con una suba significativa en las jornadas de mayor actividad. La agenda incluyó la séptima edición del Festival Bandera, el regreso del Turismo Carretera al autódromo rosarino después de siete años y la realización de congresos y convenciones, entre otras propuestas.

La actividad también se vio impulsada por los espectáculos culturales, con funciones de Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín, y presentaciones musicales de Ángela Torres y Los Nocheros. A esa programación se sumaron las funciones del musical Despertar de Primavera, con Fer Dente.

El Festival Bandera y el regreso del Turismo Carretera

Uno de los principales acontecimientos de la semana fue la séptima edición del Festival Bandera, que se realizó el sábado 24 de octubre en el Parque Estación Central Córdoba y convocó a unas 25.000 personas, según las cifras difundidas por el municipio.

Con más de 30 artistas distribuidos en cuatro escenarios, la programación reunió a bandas y solistas de distintos géneros y generaciones. Entre los nombres destacados estuvieron La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Dillom, YSY A, El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros y Bandalos Chinos. También participaron Aterciopelados, de Colombia, y Javiera Mena, de Chile, junto con Marilina Bertoldi, Zoe Gotusso, Lisandro Aristimuño y El Zar.

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En paralelo, el Turismo Carretera volvió al autódromo de Rosario con actividad durante el sábado y el domingo. La competencia movilizó a pilotos, equipos, dirigentes, medios especializados y aficionados de distintas provincias.

El intendente Pablo Javkin destacó el impacto del regreso de la categoría y confirmó que Rosario volverá a recibir una fecha en febrero de 2027, con la apertura del calendario del año próximo.

“El Turismo Carretera ya es un hecho en la ciudad de Rosario, y además de lo que sucede en este octubre, se confirma que en febrero 2027 otra vez tendremos una fecha en el autódromo”, expresó el mandatario.

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Javkin también remarcó la importancia económica de estos acontecimientos. “Tener el TC jerarquiza a nuestro autódromo, jerarquiza a la ciudad y mueve la economía”, afirmó. Además, sostuvo que la competencia es uno de los eventos deportivos con mayor capacidad de convocatoria y destacó la importancia de impulsar propuestas que generen trabajo y actividad económica.

Congresos, espectáculos y turismo durante todo el año

La agenda de la semana también incluyó la 15ª Convención Nacional de Grupo GEA Argentina y el tercer Congreso Universitario de Ciencias del Deporte, entre otros encuentros profesionales y académicos.

La combinación de actividades convocó a visitantes con distintos motivos de viaje. Desde quienes llegaron para participar de congresos y convenciones hasta quienes eligieron Rosario para asistir a recitales, competencias deportivas o espectáculos teatrales.

El movimiento también se reflejó en las Unidades de Información Turística permanentes y en los puestos itinerantes, donde se registraron consultas de turistas y excursionistas provenientes de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Entre las principales inquietudes se destacaron las opciones para recorrer la ciudad, los lugares de interés y los circuitos turísticos disponibles. El ocio y la recreación, junto con la participación en congresos y ferias, estuvieron entre los motivos de visita registrados.

Los datos difundidos por el municipio muestran el peso de los grandes eventos en la actividad turística de Rosario. La llegada de visitantes también moviliza a sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios, y permite complementar la agenda puntual con los atractivos culturales y recreativos que la ciudad ofrece durante todo el año.

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