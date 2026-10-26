Juicio por Ivana Garcilazo: la familia espera obtener "algo de paz" con el inminente veredicto

Laura Garcilazo, hermana de la joven asesinada, contó que atraviesan horas de "ansiedad y angustia". Valoró las pruebas aportadas por Fiscalía durante el proceso judicial

Este lunes, poco después del mediodía, se conocerá el veredicto en el juicio a los tres acusados por el crimen de Ivana Garcilazo , la joven que fue atacada a piedrazos por hinchas de Newell's el 30 de septiembre de 2023 cuando regresaba a su casa tras el clásico que se disputó en el Gigante de Arroyito.

Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari pidieron para los tres imputados (Ariel Matías Cabrera, Juan José Masson y Damián Reifenstuel) 30 años de prisión. En la misma sintonía se pronunció el abogado querellanante (representante de la familia de la víctima), quien solicitó 33 años de cárcel.

Las defensas, en tanto, realizaron planteos con calificaciones de menor pena y señalaron que no está probado quién realizó el piedrazo que resultó letal.

Laura Garcilazo, hermana de Ivana, señaló este lunes a LT8 que la familia vive en las horas previas a la difusión del veredicto "con una mezcla de ansiedad y angustia" . Explicó: "No es felicidad lo que sentimos, porque a nosotros no nos modifica en nada que les apliquen 3, 10, 15 ó 20 años de cárcel. Pero hoy es el cierre de algo por lo que tanto luchamos".

>> Leer más: Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo

"Que estén los tres acusados presos costó un montón. Gracias a la recompensa pudimos encontrar a Damián Reinfenstuel, que era el único de los asesinos que estuvo prófugo. Todo este proceso porque fue un desgaste enorme para la familia. Esperamos que se haga justicia", subrayó Laura.

Laura recordó que los momentos más duros del juicio fue cuando hablaron dos de los tres acusados. "Negaron haber cometido el hecho. Ninguno se hizo cargo de lo que hizo. Se tiraron la culpa unos a otros. La defensa de los acusados dijo que la investigación de la Fiscalía había sido mediocre por no querer encontrar al culpable en sí", planteó.

La familia Garcilazo, ante el juicio: "Fue un proceso muy doloroso"

"La investigación de Fiscalía no fue mediocre. Obtuvo un montón de testigos que vieron a los tres arrojando piedras. Determinar cuál piedra fue la que mató a Ivana es imposible, pero los tres enfrentan el mismo pedido de condena", subrayó Laura.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas y testimonios de un caso que va juicio con pedido de altas penas

La hermana de Ivana recordó cómo tuvo que pararse la familia ante la muerte de Ivana y encima de eso salir a aportar datos para que la Justicia pudiera ubicar a los responsables.

"No podíamos rehacer nuestras vidas porque estábamos investigando. Un montón de gente se comunicó con nosotros en las redes sociales para decirnos dónde estaban los asesinos. Como familias quedamos enloquecidos con esta causa. Fue un proceso muy doloroso y no podíamos estar en paz hasta que llegó este día. Probablemente hoy encontremos algo de paz, aunque la pérdida de Ivana es irreparable."

El veredicto que se conocerá este lunes, a las 13, será dictado por el tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena. Según indicaron fuentes judiciales, hoy se difundirá la parte resolutiva de la sentencia y unos días más adelante se darán a conocer los fundamentos del fallo por escrito.