Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Durante el espectáculo, realizado en el estadio de Central Córdoba, efectivos policiales aprehendieron a tres personas cuando se retiraban del predio con teléfonos robados

Durante el Festival Bandera , realizado este sábado en el estadio de Central Córdoba, efectivos policiales aprehendieron a tres personas cuando se retiraban del predio con teléfonos celulares robados.

A la salida del evento, dos hombres fueron detenidos con seis teléfonos celulares y seis bolsas de marihuana. Ambos fueron trasladados para continuar con las actuaciones correspondientes.

En otro procedimiento, Jonathan Ezequiel A. de 20 años fue retenido por personal de seguridad privada tras ser señalado por asistentes del festival como presunto autor de un hurto de celulares. La policía intervino, recuperó un teléfono y trasladó al involucrado a la Comisaría 15ª. Lo cierto es que varios testimonios de asistentes al evento señalaron que las quejas por robo de celulares fueron persistentes durante la noche.

Finalmente, durante la madrugada del domingo, fueron aprehendidos Matías Julián A. y Matías Alejandro R., ambos de 31 años, luego de que dos mujeres denunciaran que les habían ofrecido una bebida que contenía una sustancia desconocida . Ambos fueron trasladados a la Comisaría 15ª, con intervención de la Fiscalía correspondiente.

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Celulares robados en la Terminal de Ómnibus

Este domingo a la madrugada, personal policial fue alertado por una mujer que manifestó haber sufrido el robo de su teléfono celular y que, mediante el sistema de geolocalización, el dispositivo figuraba en la Terminal de Ómnibus.

Una vez en el lugar, los policías entrevistaron al personal de seguridad, que les informó que dos mujeres habían ingresado al baño y presuntamente habían descartado un paquete. Durante la inspección, los efectivos encontraron nueve teléfonos celulares envueltos en papel aluminio. Finalmente los agentes lograron identificar a las dos mujeres señaladas y procedieron a su aprehensión.

Por el momento, no se precisó si los nueve teléfonos secuestrados estaban vinculados con otras denuncias de robo.

Detenciones en otro evento multitudinario

Durante el partido disputado en el estadio de Rosario Central, los controles de Tribuna Segura permitieron identificar a dos personas con pedidos de captura vigentes. Se trata de Marcela Soledad V. de 45 años, requerida desde 2019 por una causa vinculada a la Ley de Estupefacientes, y Martín Javier M. de 30 años, quien registraba un requerimiento judicial desde 2024. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 10ª.

En el mismo operativo, personal de la División Judicial de la Unidad Regional II identificó a otros dos hombres con pedidos de paradero. Uno de ellos, Juan Ignacio M. (22), se encontraba acompañado por su padre, quien presentó documentación vinculada al levantamiento de la búsqueda. El restante, Julián Agustín B. (29), fue trasladado a la Comisaría 9ª.