La Capital | Policiales | festival

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Durante el espectáculo, realizado en el estadio de Central Córdoba, efectivos policiales aprehendieron a tres personas cuando se retiraban del predio con teléfonos robados

25 de octubre 2026 · 17:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Celulares robados en el Festival Bandera.

Celulares robados en el Festival Bandera.

Durante el Festival Bandera, realizado este sábado en el estadio de Central Córdoba, efectivos policiales aprehendieron a tres personas cuando se retiraban del predio con teléfonos celulares robados.

A la salida del evento, dos hombres fueron detenidos con seis teléfonos celulares y seis bolsas de marihuana. Ambos fueron trasladados para continuar con las actuaciones correspondientes.

En otro procedimiento, Jonathan Ezequiel A. de 20 años fue retenido por personal de seguridad privada tras ser señalado por asistentes del festival como presunto autor de un hurto de celulares. La policía intervino, recuperó un teléfono y trasladó al involucrado a la Comisaría 15ª. Lo cierto es que varios testimonios de asistentes al evento señalaron que las quejas por robo de celulares fueron persistentes durante la noche.

Finalmente, durante la madrugada del domingo, fueron aprehendidos Matías Julián A. y Matías Alejandro R., ambos de 31 años, luego de que dos mujeres denunciaran que les habían ofrecido una bebida que contenía una sustancia desconocida. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 15ª, con intervención de la Fiscalía correspondiente.

>>Leer más: El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por el robo de celulares en el centro de Rosario

Celulares robados en la Terminal de Ómnibus

Este domingo a la madrugada, personal policial fue alertado por una mujer que manifestó haber sufrido el robo de su teléfono celular y que, mediante el sistema de geolocalización, el dispositivo figuraba en la Terminal de Ómnibus.

Una vez en el lugar, los policías entrevistaron al personal de seguridad, que les informó que dos mujeres habían ingresado al baño y presuntamente habían descartado un paquete. Durante la inspección, los efectivos encontraron nueve teléfonos celulares envueltos en papel aluminio. Finalmente los agentes lograron identificar a las dos mujeres señaladas y procedieron a su aprehensión.

Por el momento, no se precisó si los nueve teléfonos secuestrados estaban vinculados con otras denuncias de robo.

Detenciones en otro evento multitudinario

Durante el partido disputado en el estadio de Rosario Central, los controles de Tribuna Segura permitieron identificar a dos personas con pedidos de captura vigentes. Se trata de Marcela Soledad V. de 45 años, requerida desde 2019 por una causa vinculada a la Ley de Estupefacientes, y Martín Javier M. de 30 años, quien registraba un requerimiento judicial desde 2024. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 10ª.

En el mismo operativo, personal de la División Judicial de la Unidad Regional II identificó a otros dos hombres con pedidos de paradero. Uno de ellos, Juan Ignacio M. (22), se encontraba acompañado por su padre, quien presentó documentación vinculada al levantamiento de la búsqueda. El restante, Julián Agustín B. (29), fue trasladado a la Comisaría 9ª.

Noticias relacionadas
Los nueve celulares hallados en la Terminal de Ómnibus. 

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Dos personas que cayeron al río Paraná son buscadas por Prefectura Naval, a la altura de Fray Luis Beltrán.

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

La policía hizo un operativo en Colombia al 1300 bis por la balacera.

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Ambas víctimas fueron atendidas en el Heca por los balazos.

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Las más leídas

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

Lo último

Franco Colapinto cerró un domingo para olvidar rápido en Austin donde no salió nada y volvió a abandonar

Franco Colapinto cerró un domingo para olvidar rápido en Austin donde no salió nada y volvió a abandonar

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Primera C: Argentino se trajo un buen punto ante Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino se trajo un buen punto ante Defensores de Glew por la Promoción

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Un informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe revela diferencias de hasta 120 veces en el valor de la tierra rural. Cuáles son las zonas más cotizadas de la provincia y qué impulsa la recuperación del mercado.

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están
Máxima tensión en Brasil: prorrogaron la votación por dos horas y se demora la definición del balotaje
El Mundo

Máxima tensión en Brasil: prorrogaron la votación por dos horas y se demora la definición del balotaje

Balotaje en Brasil 2026: cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo
El Mundo

Balotaje en Brasil 2026: cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
La Ciudad

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento
Policiales

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Las más leídas
A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Ovación
Central y el gol de Emanuel Coronel que le pone fin a las cargadas de sus compañeros

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el gol de Emanuel Coronel que le pone fin a las "cargadas" de sus compañeros

Central y el gol de Emanuel Coronel que le pone fin a las cargadas de sus compañeros

Central y el gol de Emanuel Coronel que le pone fin a las "cargadas" de sus compañeros

El Turismo Carretera dejó Rosario con un gran espectáculo y la victoria de Mauricio Lambiris

El Turismo Carretera dejó Rosario con un gran espectáculo y la victoria de Mauricio Lambiris

Josué Reinatti: Me pone contento mantener el arco de Newells en cero

Josué Reinatti: "Me pone contento mantener el arco de Newell's en cero"

Policiales
Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

La Ciudad
Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
La Ciudad

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Planazo de domingo: Calle Recreativa celebra su 16° aniversario con actividades para toda la familia
La Ciudad

Planazo de domingo: Calle Recreativa celebra su 16° aniversario con actividades para toda la familia

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas
Economía

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera
La Ciudad

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen
Policiales

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño
La Ciudad

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina
Política

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina

Los Nocheros en Rosario: Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras
Zoom

Los Nocheros en Rosario: "Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras"

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa
Economía

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región

Por Miguel Pisano
La Regiión

"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa
Policiales

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra
Política

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional