Leticia Di Gregorio reafirmó su respaldo a los clubes de las localidades del departamento General López

Durante los festejos por el centenario del Club Independiente de Villa Cañás, la legisladora remarcó que fortalecer a las instituciones deportivas se traduce en acompañamiento permanente

Di Gregorio reafirmó que el respaldo a las instituciones deportivas seguirá siendo una de las prioridades de su trabajo territorial, independientemente de la cantidad de disciplinas que desarrollen o del tamaño de cada localidad.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó de los festejos por los 100 años del Club Independiente de Villa Cañás , donde acompañó a dirigentes, socios, deportistas y familias de la institución. También estuvieron presentes el intendente municipal, Norberto “Tito” Gizzi, y el presidente del club, Lisandro Vaccaro. En el marco del aniversario, la legisladora hizo entrega de un tractor cortacésped, destinado al mantenimiento de los espacios deportivos del club .

La actividad se enmarca en una línea de trabajo que Di Gregorio sostiene en las distintas localidades del departamento General López, con el acompañamiento a instituciones que cumplen un papel importante en la vida deportiva y social de cada comunidad.

En ese sentido, la senadora remarcó que fortalecer a los clubes es una decisión que se traduce en acciones concretas , desde el acompañamiento a sus dirigentes hasta la entrega de herramientas que permitan mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades.

“Los clubes necesitan que estemos cerca, que conozcamos su realidad y que podamos dar respuestas. Sabemos el esfuerzo que hacen sus dirigentes para mantener las instalaciones, organizar actividades y generar espacios para los chicos y las familias”, expresó Di Gregorio.

La legisladora también hizo referencia al significado que tiene para Villa Cañás el centenario de Independiente, una institución que atravesó distintas generaciones y construyó una historia vinculada al crecimiento de la localidad.

“Cuando un club cumple 100 años, estamos hablando de una institución que forma parte de la identidad de su pueblo. Son muchas las personas que dedicaron tiempo, trabajo y compromiso para que pueda llegar hasta acá”, sostuvo.

La entrega del tractor cortacésped responde a una modalidad de acompañamiento que la senadora viene desarrollando con clubes centenarios de la región, mediante la incorporación de herramientas que faciliten las tareas de mantenimiento y permitan destinar recursos a otras necesidades institucionales.

Respaldo en el departamento General López

Por último, Di Gregorio reafirmó que el respaldo a las instituciones deportivas seguirá siendo una de las prioridades de su trabajo territorial, independientemente de la cantidad de disciplinas que desarrollen o del tamaño de cada localidad.

“Queremos que los clubes tengan las herramientas necesarias para sostener sus actividades y proyectarse hacia adelante. Porque cuando acompañamos a una institución, también estamos acompañando a todas las familias que forman parte de ella”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

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