El uno x uno de Newell's: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

El marcador central se impuso ante cada delantero de punta que trató de superarlo. Tuvo un desempeño destacado en el 0 a 0 frente a San Lorenzo.

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Los once de Newell's que iniciaron ante San Lorenzo.

Newell's no debía dar ventajas en su visita a San Lorenzo y el equipo estuvo a la altura, con Bruno Cabrera siendo el último escollo que se encontraron los delanteros rivales, quienes debieron resignarse ante la férrea marca del zaguero.

Tanto él como Reinatti y Regiardo fueron los puntos altos de la Lepra en el valioso punto conseguido ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Josué Reinatti 7: apareció con seguridad las pocas veces que llegó el Ciclón, con un tiro de Auzmendi y un cabezazo de Gulli.

Martín Ortega 5: correcto para defender sobre la banda, pasó poco al ataque con firmeza.

Bruno Cabrera 7,5: borró de la cancha a los delanteros de punta que se volcaron por su sector.

Lucas Carrizo 5,5: perdió con Auzmendi en la jugada de gol que tuvo Cuello, pero después se impuso en el mano a mano.

Jerónimo Gómez Mattar 3,5: equivocó las entregas y no dio los pases hacia adelante que se necesitaban.

Luca Regiardo 7: mejoró mucho en el segundo tiempo. Ganó las divididas y obstaculizó a los volantes rivales.

Walter Mazzantti 5,5: intermitente, fue de los pocos que llegó a fondo. Tuvo remates que llevaron peligro.

Facundo Guch 4: encaró con frecuencia, pero resolvió mal, ya sea con la gambeta o los pases.

Santiago Solari 4,5: no logró levantar la pelota en los centros que ejecutó. Tuvo el gol, pero no resolvió bien.

Matías Cóccaro 3,5: en la pelea con Arboleda, perdió todas de arriba y abajo.

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Ingresaron en Newell's

Alejo Montero 4,5: se ubicó en la posición de doble cinco. Ganó y perdió en partes iguales.

Juan Ignacio Ramírez -: intentó trasladarla y generar peligro, pero le faltó final.

Walter Núñez -: un par de intentos individuales, que no tuvieron el mejor desenlace.

Lucas Gómez -: ingresó cuando el partido finalizaba para reforzar la contención.

El DT Frank Kudelka 5,5: el equipo tuvo el desempeño que mínimamente se esperaba para esta clase de partido, ante un competidor directo por la clasificación. Fue compacto en defensa y hundió más en la desesperación al Ciclón. Le faltó más juego, para liquidarlo, aunque tuvo alguna que otra ocasión. El punto conseguido es muy importante.