El uno x uno de Newell's: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

Newell's no debía dar ventajas en su visita a San Lorenzo y el equipo estuvo a la altura, con Bruno Cabrera siendo el último escollo que se encontraron los delanteros rivales, quienes debieron resignarse ante la férrea marca del zaguero.
El marcador central se impuso ante cada delantero de punta que trató de superarlo. Tuvo un desempeño destacado en el 0 a 0 frente a San Lorenzo.
Por Rodolfo Parody
Newell's no debía dar ventajas en su visita a San Lorenzo y el equipo estuvo a la altura, con Bruno Cabrera siendo el último escollo que se encontraron los delanteros rivales, quienes debieron resignarse ante la férrea marca del zaguero.
Tanto él como Reinatti y Regiardo fueron los puntos altos de la Lepra en el valioso punto conseguido ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
Josué Reinatti 7: apareció con seguridad las pocas veces que llegó el Ciclón, con un tiro de Auzmendi y un cabezazo de Gulli.
Martín Ortega 5: correcto para defender sobre la banda, pasó poco al ataque con firmeza.
Bruno Cabrera 7,5: borró de la cancha a los delanteros de punta que se volcaron por su sector.
Lucas Carrizo 5,5: perdió con Auzmendi en la jugada de gol que tuvo Cuello, pero después se impuso en el mano a mano.
Jerónimo Gómez Mattar 3,5: equivocó las entregas y no dio los pases hacia adelante que se necesitaban.
Luca Regiardo 7: mejoró mucho en el segundo tiempo. Ganó las divididas y obstaculizó a los volantes rivales.
Walter Mazzantti 5,5: intermitente, fue de los pocos que llegó a fondo. Tuvo remates que llevaron peligro.
Facundo Guch 4: encaró con frecuencia, pero resolvió mal, ya sea con la gambeta o los pases.
Santiago Solari 4,5: no logró levantar la pelota en los centros que ejecutó. Tuvo el gol, pero no resolvió bien.
Matías Cóccaro 3,5: en la pelea con Arboleda, perdió todas de arriba y abajo.
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Alejo Montero 4,5: se ubicó en la posición de doble cinco. Ganó y perdió en partes iguales.
Juan Ignacio Ramírez -: intentó trasladarla y generar peligro, pero le faltó final.
Walter Núñez -: un par de intentos individuales, que no tuvieron el mejor desenlace.
Lucas Gómez -: ingresó cuando el partido finalizaba para reforzar la contención.
El DT Frank Kudelka 5,5: el equipo tuvo el desempeño que mínimamente se esperaba para esta clase de partido, ante un competidor directo por la clasificación. Fue compacto en defensa y hundió más en la desesperación al Ciclón. Le faltó más juego, para liquidarlo, aunque tuvo alguna que otra ocasión. El punto conseguido es muy importante.
La información de la Secretaría de Salud municipal también indica un crecimiento sostenido de estos cuadros desde 2020. A nivel nacional subieron un 64 % en los últimos seis años