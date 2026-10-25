Josué Reinatti: "Me pone contento mantener el arco de Newell's en cero"

El arquero leproso volvió a tener una actuación determinante para que la Lepra consiga un punto valioso ante San Lorenzo y repartió elogios hacia la defensa

Para todo arquero, que no le hagan goles es una satisfacción personal, aunque Josué Reinatti no se lo adjudica solamente a una obra suya sino de toda una defensa que “está rindiendo muy bien”. Esta sensación gratificante fue la que se llevó el uno de Newell’s tras el 0 a 0 frente a San Lorenzo, en un partido donde la Lepra se jugaba la posibilidad de afianzarse en zona de clasificación, mantener distancia con uno de sus seguidores y sacarle un punto más a Gimnasia de Mendoza.

“Por suerte la defensa está rindiendo muy bien. Partido a partido siento que mis compañeros son más duros. Después, quien juegue o quien no, es en base de lo que decide el entrenador, pensando en el encuentro define lo que es preferible”, declaró Reinatti.

“Por suerte, ante San Lorenzo mantuvimos el arco de Newell's en cero y eso me pone contento” , agregó el arquero, resaltando el buen rendimiento que tiene la defensa, clave para optimizar cada una de sus actuaciones.

“Faltó la terminación , pero siento que jugamos un partido muy bueno, en una cancha dura y difícil”, definió en resumidas palabras Josué Reinatti sobre la actuación del conjunto rojinegro en el Nuevo Gasómetro.

El sabor agridulce de Reinatti

Más allá de que el empate sirve a la Lepra buscando estar en la definición del torneo Clausura, el guardameta rojinegro se quedó con sensaciones encontradas después del cero a cero ante el Cuervo. “Nos vamos con un sabor amargo, pero en parte contentos porque pudimos rescatar un punto. En estas instancias finales sumar siempre sirve”, afirmó.

El arquero Josué Reinatti mantuvo una vez más el arco en cero, lo que es una buena noticia para Newell's. Leonardo Vincenti / La Capital

“Ellos nos vienen comiendo los talones, están detrás nuestro y eso valoriza más el punto, por más que deseábamos la victoria. Estamos sumando de a poco en busca del objetivo”, aclaró el arquero, dejando a las claras la trascendencia del punto sumado.

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El encuentro no fue de mucha actividad para el golero leproso, pero las contadas situaciones que tuvo San Lorenzo fueron muy bien resueltas. “Tuve pocas situaciones en contra. Alguna, como la del primer tiempo (el remate de Auzmendi que tapó), fue efectiva, pero por suerte la pude sacar”, expresó.

"Las ganas de ir a buscar los partidos"

Partido tras partido el equipo se afianza más allá de las bajas o las modificaciones tácticas que realice el entrenador y eso Reinatti lo valora. “Con respecto al trabajo del equipo me quedo con la intensidad que estamos teniendo, con las ganas de ir a buscar los partidos. Estamos y seguimos trabajando para seguir mejorando”, manifestó.

“Desde lo mental estamos tranquilos. Tratamos de tener serenidad porque estas instancias finales nos sirven para poder clasificar entre los ocho primeros. Junto con Kudelka lo llevamos de buena manera, nos exige mucho y ojalá podamos estar entre los ocho”, sostuvo el arquero, ya palpitando los dos últimos partidos que le quedan a la Lepra de cara al cierre de la primera fase: Unión e Instituto.

Más allá del punto logrado, que deja al equipo bien posicionado, dijo que el entrenador tiene detalles a pulir. “Kudelka quería los tres puntos como nosotros. Nos marcó que tenemos que corregir varias cuestiones que en la semana intentaremos para el partido que viene”, dijo.