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Bruno Cabrera, la gran figura de una defensa de Newell's que fue inexpugnable

Bruno Cabrera fue el punto más alto de Newell's ante San Lorenzo. El zaguero está cada vez más sólido

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

24 de octubre 2026 · 23:37hs
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Bruno Cabrera

Leonardo Vincenti / La Capital

Bruno Cabrera, la figura de Newell's.

Había que estar en el fondo de la defensa de Newell's para sostener a Auzmendi y Cuello, y luego a Ladstatter, quienes cuerpeaban para imponerse en base a rigor físico y así tratar de hacer algo provechoso para el Ciclón. Pero Bruno Cabrera no se achicó. Desde la primera intervención, dejó en claro que no les sería nada fácil superarlo.

Y no lo hicieron en todo el partido. El reemplazante de Lautaro Giannetti, quien es de los futbolistas más solidos de este conjunto de Kudelka, no se las dejó tocar y fue el jugador más valioso de la Lepra para la obtención del empate.

No le importó si Auzmendi o Cuello rotaban y uno y otro indistintamente se desplazaban por su zona. Cabrera les ganó todas a ambos. Y después, cuando Insúa los sacó porque no podían hacer nada, el marcador central tampoco se la dejó tocar a Ladstatter. A todos los anticipó. Se las quitó con barridas o se impuso de cabeza.

Leer más: Los puntos y combinaciones que necesita Newell's para sellar su pasaje a los playoff del Clausura

Una alternativa para Giannetti

Nada mejor para Newell's que contar con una alternativa fiable de Giannetti, que no tenga problemas en asumir la titularidad con personalidad y rigurosidad. Cabrera rindió de tal manera que no se extrañó a su compañero, quien quizás esté para volver el domingo contra Unión.

Pero si todavía no se encuentra en forma óptima, Cabrera dio una nueva muestra de lo que puede dar. Los delanteros de San Lorenzo lo padecieron. Si se mantiene en este nivel, si quedan en el olvido algunas actuaciones dubitativas de sus primeros partidos en el club, la zaga tiene otra alternativa para una defensa que es lo más fuerte de la Lepra.

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