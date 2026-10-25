Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Según la encuestadora Global Data, el gobernador alcanzó el 52,5 % de valoración favorable y sigue entre los dirigentes provinciales con mejor imagen

La imagen positiva de Maximiliano Pullaro volvió a crecer en octubre y alcanzó el 52,5 %, de acuerdo con la última medición de CB Global Data. El resultado representa una suba de 0,5 punto respecto de septiembre, cuando el gobernador santafesino había registrado el 52 %.

Con ese indicador, Pullaro se sostuvo en el sexto lugar del ranking nacional de gobernadores y ratificó su presencia en el lote de los mandatarios provinciales mejor evaluados . La valoración negativa se ubicó en 43,4 %, mientras que el 4,1 % respondió no saber o no contestó.

La diferencia entre la imagen positiva y la negativa llega a 9,1 puntos, un dato que refuerza el posicionamiento favorable del mandatario santafesino en la comparación federal.

El listado de gobernadores mejor valorados es liderado por Rolando Figueroa, de Neuquén, seguido por Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y en tercer lugar Gustavo Sáenz, de Salta.

En el extremo inferior de la tabla se ubicaron Alberto Weretilneck, de Río Negro, con 44,9 %; Gildo Insfrán, de Formosa, con 44 %; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, con 43,5 %; Axel Kicillof, de Buenos Aires, con 43,1 %, y Ricardo Quintela, de La Rioja, con 42,8 %.

El relevamiento se realizó entre el 11 y el 15 de octubre sobre 24.612 casos en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.