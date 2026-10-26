La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros

Una gran aceptación de los clientes lleva a que más de 10 locales multiproducto elijan esta arteria comercial que cuenta con menos de 700 metros

Mientras se definen como tendencia o un negocio que "cierra por todos lados", los bazares se multiplican en Rosario y más aún en el centro, donde se pueden encontrar locales a muy poca distancia. Y más en puntos neurálgicos para el comercio como la peatonal San Martín , donde hay ofertas cada 62 metros para acceder a vajilla, elementos de cocina y productos para el hogar .

La Capital relevó la cantidad de bazares en las peatonales que detrás de cuchillos, tablas y platos también se posicionan como un comercio que se dedica al multiproducto y ofrecen papelería, decoración y algunos incluso se animan a pequeños muebles.

En este contexto, la peatonal San Martín se presenta como el corredor con mayor cantidad de bazares, con 11 locales, algunos más grandes que otros en los casi 690 metros que la comprenden entre Mendoza y Santa Fe . El calculo lineal es impactante: cada 62 metros hay un negocio que vende vasos, utensilios de cocina y relojes . La cifra sería aún más aguda si se tiene en cuenta que en San Martín al 900, zona copada por los bancos, no existe un comercio con estas características.

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En este corredor se pueden encontrar locales históricos, como el histórico bazar Ardel, en la intersección con Mendoza, que se renovó con ofertas al igual que Todo Plast, ubicado en la ochava este del cruce con San Juan. Entre San Luis y Rioja está el corazón de los bazares de peatonal San Martín, con cinco comercios en 100 metros, algunos con imponentes frentes de más de 15 metros de largo. Hasta el cruce con la peatonal Córdoba existen este tipo de negocios donde el plástico predomina entre su oferta. Como ya señalamos, en el último tramo yendo hacia el río Paraná no hay bazares y da comienzo a la zona bancaria.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los comercios de este estilo están arraigados a la cultura oriental y a la producción de China, sin embargo, en muchos casos son capitales argentinos que se vuelcan por un rubro que atrae cada vez a más inversores. Una característica que los unifica es la cantidad de espacio para sus góndolas con negocios que parten desde los 200 metros cuadrados y pueden llegar a superar los 1.000 metros cuadrados.

Peatonal Córdoba y alrededores

En las casi 10 cuadras de la peatonal Córdoba pasa un fenómeno contrario al corredor San Martín: sólo hay dos locales que se presentan como bazares. Una de las arterias principales para el comercio local está captada por indumentaria, calzado y electrodomésticos, entre otros rubros con menor presencia.

Recorriendo la peatonal Córdoba desde, Laprida hacia el oeste, hay un sólo local en los primeros 200 metros. Está entre Maipú y San Martín, y tiene de frente unos modestos 8 metros. En las próximas semanas se sumará Stylo, un nuevo bazar donde estaba la Librería Técnica de Rosario, a pasos del comercio ya existente.

Para encontrar el segundo local hay que caminar hasta Córdoba al 1200. Allí está DD2 y un frente de 20 metros, iluminación y productos en vidriera. En hora pico, los rosarinos hacen fila para ingresar a comprar.

Los bazares chinos ganan terreno en Rosario de la mano del "lujo accesible".

Arterias laterales a las peatonales, como calle Rioja, también concentran una gran cantidad de locales sobre todo en la zona entre Sarmiento y Entre Ríos, con cinco comercios.

También hay bazares en Mitre al 700 y en Entre Ríos al 800. Cada uno de estos locales, llamativos por su colorido y metros cuadrados ocupados, está acompañado por otros comercios como regalerías, papeleras y casas de tecnología que trabajan bajo una nueva tendencia: la venta de pequeños dispositivos electrónicos o hardware.

Un rubro en crecimiento

No es un fenómeno del centro de Rosario. En el macrocentro también se ven opciones como Guan Chic, en Pasco y Mitre, además de Minishopping, en avenida Pellegrini 1455 y Casa Ganga, ubicada en Mendoza 2944. En San Martín al 2900, ya en la zona sur, abrió un local en los últimos días y desde hace meses Todo Chen, con estrecha relación a la familia que era propietaria de la firma Micropack, combina supermercado y bazar en Avellaneda 441 y Arijón 565.

“China viene con el concepto de lujo accesible y productos de calidad a buen precio. Con eso está ganando mercado en Latinoamérica. Y al haber más estabilidad, Argentina es un país que los atrae", había explicado Luciano Di Santo en La Capital.

Di Santo remarcó que "si hay bazares es porque la gente compra, ofrecen miles de productos, pero no es algo nuevo, en la sociedad argentina ya existe la cultura asiática".

Viejos y nuevos jugadores

A grandes rasgos, Negocios de La Capital identificó seis jugadores fuertes, entre inversores particulares y grupos empresarios, que se disputan el mercado rosarino de los bazares con una oferta de productos similar. En su mayoría, se trata de inversores radicados en Buenos Aires, desde donde gestionan distintas marcas y despliegan su crecimiento hacia el interior del país.

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Uno de los casos más visibles es el ya mencionado Mall China. Detrás está Youying Ni, quien en el país adoptó el nombre Julio para facilitar su integración. Con más de dos décadas en Argentina, llegó desde la provincia de Fujian, uno de los principales polos migratorios chinos, y construyó un perfil empresarial diferente al de buena parte de su comunidad. Más allá de la línea bazar, una de las tantas verticales de la firma, Ni inició su actividad en la exportación de productos argentinos hacia China, a contramano del modelo tradicional con el que arranca la mayoría, centrado en la importación. Así nació el Grupo Ni, cuya principal unidad de negocios se enfoca en el envío de cueros y madera, con fuerte demanda en el mercado asiático.

Otro de los grandes jugadores es el Grupo Chen, detrás de la marca Todo Chen, que tomó posición en los ex supermercados Micropack de calle Avellaneda al 400 y Arijón al 500 para abrir una propuesta que combina bazar con artículos de primera necesidad. Su referente es el empresario Shengfu Chen, quien a su vez opera otros bazares locales como La Gran Vasija (Rioja al 1100) y Todoplas (San Juan y San Martín), consolidando una estrategia multiformato.

En el segmento de bazares de gran escala, DD2 aparece como otro actor de peso. Con uno de los locales más grandes del centro, en Córdoba al 1200, espacio que durante años ocupó la sastrería Al Elegante, la firma despliega una agresiva política de precios bajos que le permitió expandirse en poco tiempo a nivel nacional. La sociedad está integrada por los empresarios Qingping Zhuang y Wenjing Yan con tiendas en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

El local está ubicado en peatonal Córdoba, entre Mitre y Entre Ríos.

El mapa a su vez contempla a otra marca que está avanzando en la ciudad: ZZ Regalería, liderada por el empresario Weifeng Zheng, que en Argentina adoptó el nombre de Mateo. Oriundo de Fujian y con 15 años en el país, desarrolla una estrategia de expansión basada en múltiples marcas y ubicaciones. Actualmente opera el bazar de Entre Ríos al 800 y proyecta una nueva apertura sobre calle Mitre, entre Córdoba y Santa Fe, en un local que ya está en obras e inauguraría en mayo próximo.

Otro de los nombres que aparece en escena es el de Leo Lin, empresario de origen chino y radicado en Buenos Aires. Es el titular de XT Regalos, con local en calle Sarmiento al 900, que forma parte de una red de bazares de capitales asiáticos con presencia en distintas ciudades del país, por lo que su operatoria está integrada dentro de un grupo de cadenas que se dividen en distintas marcas a nivel nacional.

En paralelo, también se posicionan los hermanos Martín Lin y Zhiwei Cai vinculados a una familia con trayectoria en supermercados. Radicados en Rosario, son los titulares junto a un tercer socio, Luciano Yang, de Casa Ganga, con locales en Ayacucho al 5400 y en Mendoza al 2900, siendo Martín la cara visible de la marca en redes sociales, algo poco común en el sector que, por lo general, prefiere mantener un perfil bajo. El emprendimiento forma parte de una apuesta comercial hacia el rubro bazar.