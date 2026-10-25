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Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

La víctima, de 84 años y uno de los fundadores de los Bomberos Voluntarios de Pérez, fue golpeada y estrangulada con un cable en su casa.

25 de octubre 2026 · 17:57hs
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José Coelho De Sousa De Melo

José Coelho De Sousa De Melo, asesinado a los 84 años en la ciudad de Pérez. 

Una discusión a los gritos frente a la casa de José Coelho de Sousa de Melo, un hombre de 84 años radicado en Pérez, motivó en agosto de 2023 la llegada de la policía a la cuadra. Allí estaban el dueño de casa y su empleada doméstica, quienes dieron cuenta de un altercado personal sin mayor relevancia. Pero al día siguiente, cuando un vecino advirtió que las luces de la casa seguían encendidas y encontraron al jubilado estrangulado con un cable, el incidente tomó otra dimensión. La mujer y su pareja fueron acusados por el crimen y resultaron condenados a prisión perpetua en el juicio por el caso.

El tribunal a cargo del debate realizado la semana pasada en el Centro de Justicia Penal consideró que ambos cometieron el delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, dos agravantes que prevén la máxima pena. Esa fue la condena aplicada a María Luz Hidalgo, de 39 años, quien al momento del crimen trabajaba desde hacía un año y medio en la casa de la víctima, y a su pareja Daniel Ramírez, de 28.

Los jueces Lisandro Artacho, Rafael Coria y Paola Aguirre dictaron el veredicto el viernes pasado y en los próximos días darán a conocer los fundamentos de la sentencia. Durante la investigación del caso, entre otros testimonios esclarecedores, un remisero aportó un dato clave cuando dijo que había trasladado a la pareja desde la casa de Coelho de Souza de Melo hasta Rosario con dos televisores y que al llegar a destino los pasajeros se bajaron sin pagar.

>>Leer más: Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Un pleito en la vereda

El jubilado de 84 años había sido uno de los fundadores de los Bomberos Voluntarios de Pérez y vivía solo en una casa de Rivadavia al 900 de esa localidad. El asesinato se descubrió el 22 de agosto de 2023: lo encontraron muerto a golpes en la cabeza y además había sido sofocado con un trapo y un cable. Un día antes, alrededor de las 20.30, la policía había llegado hasta ese domicilio al recibir un alerta por una fuerte discusión en el lugar.

Los efectivos encontraron en la vereda a Coelho de Sousa de Melho junto con Hidalgo, quien había sido su empleada por un año y medio. El hombre dijo que no tenía motivos para presentar alguna denuncia y la mujer indicó que había ido a retirar su ropa tras ser despedida del trabajo, aunque el dueño de casa se quejó de que fuera acompañada por Ramírez. Antes de retirarse, los policías tomaron los datos de la mujer, quien brindó datos falsos.

Luces prendidas

La investigación a cargo del fiscal Ignacio Hueso arrojó que, una vez que los uniformados se fueron, la pareja irrumpió en la casa tras violentar la puerta de acceso, sin desconocer que el jubilado se encontraba solo en el inmueble, y aprovecharon para atacarlo. El crimen se descubrió el martes siguiente, cuando un vecino advirtió que las luces de la casa de Coelho de Sousa de Melo permanecían encendidas e intentó comunicarse con él sin obtener respuesta.

>> Leer más: Asesinato de un jubilado en Pérez: tras la pista de ladrones que se fueron en remis

Tras alertar a la policía y contactar a uno de los hijos del hombre, los agentes ingresaron al domicilio y encontraron al jubilado sin vida, tendido boca abajo, con signos de violencia y un cable alrededor del cuello. También faltaban pertenencias, entre ellas televisores, un celular y la billetera.

De acuerdo con lo planteado por la acusación en el juicio, ambos implicados actuaron “de manera conjunta” y aprovecharon la indefensión del hombre para ingresar por la fuerza a su vivienda y atacarlo. Entre ambos, según expuso el fiscal en el juicio, golpearon a la víctima con elementos contundentes en la cabeza. Luego, con un cable y una media lo estrangularon hasta que dejó de respirar.

Una de las pistas centrales surgió del testimonio de un remisero. El chofer contó que la tarde anterior había trasladado a una mujer y a un hombre desde la vivienda de la víctima hacia la zona de Vélez Sarsfield y Fraga, en el barrio Ludueña de Rosario. Durante el viaje, dijo, ambos llevaban dos televisores y hablaron sobre el dueño de casa. El conductor también advirtió que estaban nerviosos y que, al llegar al destino, se bajaron sin pagarle.

La investigación avanzó con el análisis de cámaras de vigilancia y otras medidas que apuntaron a María Hidalgo y Daniel Ramírez. Ambos fueron detenidos el 24 de agosto de 2023 en una vivienda de la zona de Vélez Sarsfield al 6400, en Rosario. En el lugar se secuestraron teléfonos celulares y un televisor.

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