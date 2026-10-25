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Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Una víctima rastreó su teléfono mediante geolocalización hasta la Terminal de Ómnibus. La policía encontró los dispositivos ocultos en un baño y detuvo a dos sospechosas domiciliadas en Buenos Aires.

25 de octubre 2026 · 15:16hs
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Los nueve celulares hallados en la Terminal de Ómnibus. 

Los nueve celulares hallados en la Terminal de Ómnibus. 

Tras el hallazgo de nueve celulares envueltos en papel aluminio en la Terminal de Ómnibus, la policía detuvo a dos mujeres domiciliadas en Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento se inició luego de que una mujer alertara a efectivos policiales sobre el robo de su teléfono y señalara que la geolocalización ubicaba el dispositivo en la estación.

Mientras realizaban tareas de patrullaje, personal policial fue alertado por una mujer que manifestó haber sufrido el robo de su teléfono celular y que, mediante el sistema de geolocalización, el dispositivo figuraba en la Terminal de Ómnibus.

Una vez en el lugar, los policías entrevistaron al personal de seguridad, que les informó que dos mujeres habían ingresado al baño y presuntamente habían descartado un paquete.

>>Leer más: Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

Durante la inspección, los efectivos encontraron nueve teléfonos celulares envueltos en papel aluminio, además de una billetera que contenía documentación.

Con la colaboración del personal de seguridad, los agentes lograron identificar a las dos mujeres señaladas y procedieron a su aprehensión. Ambas tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, se realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Por el momento, no se precisó si los nueve teléfonos secuestrados estaban vinculados con otras denuncias de robo.

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