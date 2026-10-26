Dos detenidos por el crimen de un muchacho en la zona de Vía Honda

El homicidio sucedió el viernes a la noche. En el mismo ataque resultó herida una muchacha de 19 años

Los allanamientos por el crimen de Matías Gálvez se realizaron el domingo en Vía Honda y barrio Las Flores

Uno de las viviendas allanadas por el crimen de Matías Gálvez

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tres allanamientos en Rosario y detuvieron a dos sospechosos del crimen de Matías Gálvez , ocurrido el viernes a la noche en Vía Honda , en la zona sudoeste de Rosario. En el mismo incidente también resulto herida de bala una muchacha de 19 años.

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Brigada Operativa de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva de PDI.

La muerte de Gálvez sucedió el viernes a la noche en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. En el mismo nosocomio también fue atendida una joven mujer herida en el incidente.

De acuerdo con lo consignado por fuentes policiales en ese momento, ambos cayeron heridos por disparos en inmediaciones de Vía Honda, donde no hubo detenidos ni sospechosos identificados.

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A partir de lo sucedido, los investigadores llevaron adelante distintas tareas para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los posibles responsables. En ese contexto, se obtuvo información de interés para la causa, que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía interviniente, a cargo de la fiscal Anabel Cerutti.

Los allanamientos por el crimen de Matías Gálvez se realizaron el domingo en Vía Honda y barrio Las Flores Foto: PDI

Con los elementos reunidos, la fiscal dispuso tres allanamientos que se concretaron este domingo en domicilios de Medina al 4400, Hortensia al 2000 y en Patagones al 3800, en los barrios Las Flores y Vía Honda de Rosario.

Como resultado de los procedimientos, a cargo del personal de la Brigada Operativa de la PDI, dos jóvenes fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el hecho. Además, se trasladó a un hombre de 34 años que registraba un pedido de captura activo a requerimiento del Servicio Penitenciario de Santa Fe y se secuestraron ocho teléfonos celulares. La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.