Kudelka: "El partido fue más luchado que jugado y con más nerviosismo que ideas"

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, se mostró conforme con el rendimiento del equipo en defensa

"Es un resultado acorde al juego. El partido fue más luchado que jugado y con más nerviosismo que ideas", dijo con sinceridad el entrenador de Newell's , Frank Kudelka , tras el empate 0 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, que dejó al rojinegro muy cerca de la clasificación a los playoffs del torneo Clausura.

En tanto, sobre el ingreso de Alejo Montero en el complemento, el DT explicó que "Nos falta presencia en ese sector. Alejo Montero sintió la inactividad, pero ha jugado mucho en ese lugar. Gómez Mattar tiene más ida y vuelta. Entro bastante bien, pero después no pudo cambiar el aire".

"Tuvimos una buena cantidad de situaciones para tener mayor justeza en el pase o la posición. El equipo defendió muy bien. El partido transitó por el ida y vuelta. El rival te tira largo entonces nos deja en una situación lejana al arco de enfrente. A veces verticalizamos. Había mucho viento, ojo, para los dos. Nos faltó ser sostenedores de la posesión", abundó el entrenador leproso luego del cotejo en el Nuevo Gasómetro.

Kudelka bancó a Guch

"Yo no pienso que (Facundo) Guch no está jugando bien. Es un chico joven que nos da cosas. Pensé en un momento del partido ponerlo a Soñora, pero estamos abusando de la verticalidad", dijo sobre Guch, que es el armador leproso.

A su vez, argumentó la no inclusión entre los titulares de Franco Escobar en la banda izquierda. "Escobar es un muy buen marcador, pero con pierna cambiada, entendimos que Russo, que para mí jugo un muy buen partido, nos daba juego en la mitad de cancha. Me gustó lo que hizo Russo", dijo Kudelka.

Mientras que sobre la no presencia de Rodrigo Herrera, dijo que "tuvo un problema óseo en el pie, pero ayer entrenó muy bien. Gianetti entrenó muy bien y está cercano a un inicio de semana normal".

Por último manifestó que "fue justo el resultado dentro de un contexto amplio de calificación. Y demasiado tengo con lo mío para opinar porque Insua sacó dos nueve".