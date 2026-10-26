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Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de México de la Fórmula 1

El argentino buscará cortar la racha negativa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de su llegada a Interlagos ante una multitud de argentinos

26 de octubre 2026 · 11:11hs
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Franco Colapinto no pudo levantar en Austin e intentará recuperarse en México este domingo.

Franco Colapinto no pudo levantar en Austin e intentará recuperarse en México este domingo.

Franco Colapinto atraviesa una de las rachas más difíciles de su carrera en este tramo de la temporada, tras un nuevo abandono en Austin por daños en su Alpine luego de un toque con Arvid Lindblad. De igual manera, tendrá revancha rápida este fin de semana con el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

La carrera en Texas, Estados Unidos, fue un dolor de cabeza para el argentino, donde todo salió mal. Desde el comienzo, largó 20º por una penalización debido a un cambio en la unidad de control de electrónica, pero también sufrió el impacto con una pieza suelta en la largada.

Sobre la vuelta 25, Lindblad buscó atacarlo con neumáticos nuevos y Colapinto intentó frenarlo para cubrir la posición de su compañero, Pierre Gasly, cuando el francés ingresó a boxes. Si bien su defensa fue impecable, el Racing Bulls lo tocó en la primera curva y el Alpine hizo un trompo que también dejó daños en el monoplaza.

A pesar de que el argentino se esforzó por aguantar unos 12 giros más, tuvo que abandonar para evitar mayores consecuencias. “Fue una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro, con la penalización se iba a ser más complicado. Estoy triste por la carrera de hoy”, expresó en una nota con ESPN.

Franco Colapinto atraviesa una mala racha y buscará recuperarse en México.

Franco Colapinto atraviesa una mala racha y buscará recuperarse en México.

Más allá del mal trago en Estados Unidos, que mantiene la racha negativa que protagonizó en Asia, Colapinto deberá pasar de página rápidamente para dar un paso adelante el próximo domingo en Ciudad de México, en la carrera que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cuándo se disputa el GP de México

El Gran Premio de México se disputará desde el viernes 30 de octubre al domingo 1º de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la de la Ciudad de México.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de México

>> Leer más: Franco Colapinto cerró un domingo para olvidar rápido en Austin donde no salió nada y volvió a abandonar

Toda la actividad del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica Libre 1: 15.30

Práctica Libre 2: 19

Sábado 31 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30

Clasificación: 18

Domingo 1º de noviembre

Carrera: 17

* Horario en Argentina

Cómo es el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez es una de las dos pistas latinoamericanas del calendario de la Fórmula 1 junto a Interlagos, de Brasil. Fue construido en 1959 y su nombre es un homenaje a Ricardo y Pedro Rodríguez, dos pilotos que perdieron la vida a en distintas competencias.

Este circuito tiene una longitud de 4.3 kilómetros y se encuentra a más de 2km sobre el nivel del mar. Además, tiene 17 curvas, una de ellas peraltada, y un icónico tramo que serpentea en la zona de un antiguo estadio de béisbol, con una de las postales más particulares de la categoría. El récord histórico de vuelta en Ciudad de México lo registró Valtteri Bottas con Mercedes en 2021, con un tiempo de 1:17.774.

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