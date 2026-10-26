Balón de Oro 2026: el ranking histórico de los jugadores argentinos más votados

En la 70° edición del galardón que se celebrará este lunes en Londres, Lionel Messi aparece como uno de los candidatos a quedarse con el premio

La entrega del Balón de Oro 2026, que se realizará este lunes en el London Palladium de la capital británica, será en el tradicional escenario en el Théâtre du Châtelet de París. Y entre todos lo candidatos aparece el mejor jugador del mundo, Lionel Messi , quien es líder indiscutido entre los ganadores con ocho balones y detrás de su figura aparece Cristiano Ronaldo, con 5.

La 70° gala de la revista France Football homenajeará en territorio inglés a Stanley Matthews , célebre ganador de la primera distinción en 1956, con una marcada presencia argentina dentro de los 30 nominados.

La delegación Albiceleste se completa con Lautaro Martínez , consolidado entre los atacantes de élite tras su ciclo 2025-2026 en Inter de Milán. Además, Emiliano "Dibu" Martínez , actual arquero del Chelsea.

Los puestos más destacados de los argentinos

A partir de 1995, año en que la distinción abrió sus candidaturas a futbolistas de todo el mundo que se desempeñaban en ligas de todo el mundo, diversos representantes de Argentina en las votaciones definitivas. El registro computa a aquellos protagonistas que tuvieron votos del jurado internacional:

1° puesto : Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). 2° puesto : Lionel Messi (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

: Lionel Messi (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). 3° puesto : Lionel Messi (2007).

: Lionel Messi (2007). 4° puesto : Gabriel Batistuta (1999).

: Gabriel Batistuta (1999). 5° puesto : Lionel Messi (2018).

: Lionel Messi (2018). 6° puesto : Gabriel Batistuta (1998).

: Gabriel Batistuta (1998). 7° puesto : Gabriel Batistuta (2000), Julián Álvarez (2023) y Lautaro Martínez (2024).

: Gabriel Batistuta (2000), Julián Álvarez (2023) y Lautaro Martínez (2024). 8° puesto : Juan Sebastián Verón (1999).

: Juan Sebastián Verón (1999). 10° puesto : Ángel Di María (2014).

: Ángel Di María (2014). 13° puesto : Gabriel Batistuta (1996) y Sergio Agüero (2015).

: Gabriel Batistuta (1996) y Sergio Agüero (2015). 14° puesto : Juan Román Riquelme (2005 y 2007), Sergio Agüero (2008) y Javier Mascherano (2015).

: Juan Román Riquelme (2005 y 2007), Sergio Agüero (2008) y Javier Mascherano (2015). 15° puesto : Paulo Dybala (2017) y Emiliano Martínez (2023).

: Paulo Dybala (2017) y Emiliano Martínez (2023). 16° puesto : Hernán Crespo (2001), Juan Sebastián Verón (2001) y Sergio Agüero (2011, 2018 y 2019).

: Hernán Crespo (2001), Juan Sebastián Verón (2001) y Sergio Agüero (2011, 2018 y 2019). 17° puesto : Sergio Agüero (2012).

: Sergio Agüero (2012). 18° puesto : Fernando Redondo (2000) y Emiliano Martínez (2024).

: Fernando Redondo (2000) y Emiliano Martínez (2024). 19° puesto : Javier Mascherano (2014).

: Javier Mascherano (2014). 20° puesto: Gabriel Batistuta (1995), Lionel Messi (2006) y Lautaro Martínez (2023 y 2025).

Gabriel Batistuta (1995), Lionel Messi (2006) y Lautaro Martínez (2023 y 2025). 21° puesto: Lautaro Martínez (2021).

Lautaro Martínez (2021). 22° puesto : Alexis Mac Allister (2025).

: Alexis Mac Allister (2025). 23° puesto: Gabriel Batistuta (1997) y Hernán Crespo (1999).

Gabriel Batistuta (1997) y Hernán Crespo (1999). 26° puesto : Claudio López (1999).

: Claudio López (1999). 27° puesto: Juan Esnaider (1995), Claudio López (2000) y Juan Sebastián Verón (2000).

Juan Esnaider (1995), Claudio López (2000) y Juan Sebastián Verón (2000). 30° puesto: Carlos Tevez (2007).

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El ranking sólo incluye a quienes efectivamente sumaron puntos en la elección final. Varios nombres emblemáticos formaron parte de las prenóminas a lo largo de las décadas, pero no alcanzaron votos para ingresar entre los 30 mejores jugadores del mundo de dicho año, como Abel Balbo (1995), Diego Simeone y Javier Zanetti (1996), Ariel Ortega (1998), Javier Saviola y Pablo Aimar (2002), Roberto Ayala (2004) y Gonzalo Higuaín (2016), entre otros.