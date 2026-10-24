Los puntos y combinaciones que necesita Newell's para sellar su pasaje a los playoff del Clausura

La caída de Gimnasia (M) con Platense fue un buen guiño y a San Lorenzo no le permitió achicar directamente. Newell's depende de sí mismo

“Una sabor amargo porque veníamos a buscar los tres puntos, pero nos sirve para mantener la diferencia. Espero que en la próxima fecha saquemos la ventaja que necesitamos para asegurar la clasificación”. Las palabras son del arquero de Newell's Josué Reinatti, que se hizo fuerte desde que llegó Frank Kudelka y es el uno indiscutible de un equipo que por primera vez puede lograr el pasaporte a los octavos de final en este formato de torneos.

Y resumen a la perfección las sensaciones tras el 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro ante un San Lorenzo que intentó por todos los medios esa victoria que le permitiera achicar directamente la diferencia con los rojinegros.

“Claramente es un punto positivo, más allá de que queríamos ganar”, reforzó a su vez el capitán Luca Regiardo, que volvía a jugar después de la sanción que lo paró en la fecha pasada. “Fue un rival duro, en una cancha difícil, así que se valora esto que conseguimos ante un rival directo”. Y es que Newell’s depende de sí mismo y necesita cuatro de los seis puntos que le quedan para no depender de nadie y poner proa a la clasificación. También, depende de cómo se den los otros resultados, puede lograrlo en la próxima fecha, en el Coloso del Parque ante Unión.

Por supuesto, una victoria habría sentenciado prácticamente todo y le hubiera dado la clasificación virtual este sábado mismo en el Nuevo Gasómetro. Pero lo que no podía pasar de ninguna manera era perder, porque aunque San Lorenzo seguramente hubiera quedado atrás de Newell’s por diferencia de gol, lo cierto es que lo hubiera alcanzado en puntos.

Leer más: Newell's sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

Newell's mantuvo a raya a San Lorenzo

Para San Lorenzo era “la” fecha sin duda alguna. Y no la aprovechó. Porque le faltó con qué, porque fue sólido abajo con la buena actuación de Bruno Cabrera y se respaldó en última instancia en Reinatti. Pero también le disputó posesión y estuvo cerca de conseguir todo también. El reparto al fin y al cabo le vino bien, más allá de las intenciones manifiestas de querer llevarse todo. El abrazo final de los jugadores así lo dejaba ver, en contraste con los brazos caídos de sus rivales con el pitazo final de Luis Lobo Medina.

Newell’s le sacó un punto a Gimnasia de Mendoza, que el viernes inició la fecha ganando pero la terminó perdiendo con Platense, que ya no pelea por nada. Primer guiño, que siguió con el empate en el Nuevo Gasómetro.

Este domingo Independiente puede pasarlo si le gana a Boca y dejarlo 7º, pero en ese caso le acortaría a 3 puntos la distancia con el Xeneize. Y habrá que ver qué pasa con Vélez, que visita a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Leer más: El uno x uno de Newell's: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

La meta leprosa

Pero la meta de Newell’s es entrar y su principal rival sigue siendo el que dejó atrás, San Lorenzo, al que mantuvo a tres unidades. El lunes, Unión o Estudiantes, pueden achicar a 4 puntos la distancia, y no hay otro obstáculo en el camino leproso hacia octavos.

El domingo, cuando reciba a Unión a las 18.30, Newell’s jugará con el resultado puesto de Vélez ante San Lorenzo. Si el Santo no gana en Liniers, la victoria de local le dará definitivamente el pasaporte. Fue un empate que le dejó la mesa servida. Ahora solo debe completar la obra.