Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

Pablo Andrés Volpe, exsocio del local Punta Stage en el que murieron dos personas en 2017, fue imputado como parte de una red de comercio de drogas sintéticas

El productor de boliches Pablo Andrés Volpe, exsocio del local Punta Stage de Arroyo Seco, fue imputado en una causa federal que investiga una red de narcotráfico que conecta a Rosario con localidades de otras provincias. La caída de "Pablo Totene", como se lo conoce en el ambiente nocturno, se precipitó tras el peritaje al celular de un dealer detenido en 2025 con 40 kilos de marihuana.

La acusación federal ubica a Volpe, de 45 años, como una pieza central en los contactos entre proveedores y vendedores de estupefacientes. Su pasado relacionado a Punta Stage lo ligó a un episodio trágico: la muerte de dos personas por consumo de drogas sintéticas en los festejos del año nuevo de 2017 que se realizó en ese local. Sin embargo, Volpe no fue imputado en aquella causa, en la que sí fueron investigados y procesados organizadores del evento y responsables del boliche.

En lo que respecta a este nuevo expediente, el viernes pasado en audiencia el juez federal Carlos Vera Barros confirmó la prisión preventiva de Volpe y su pareja Agostina A. También quedaron presos un dealer proveniente de La Rioja y otros dos vendedores del ámbito local.

Drogas y boliches

La mayor cantidad de información que compromete a los acusados surge del celular de Leonel Gómez, un dealer rosarino detenido en febrero de 2025. Luego de regresar de un viaje a Buenos Aires el joven fue aprehendido con 40 kilos de marihuana prensada. En ese aparato surgieron conversaciones con un contacto agendado como "Pppppp", que los investigadores identificaron como Volpe, con quien hablaban de manera permanente sobre la compra de drogas sintéticas.

En el amplio abanico de sustancias, los sospechosos hablaban de LSD, éxtasis, ketamina y tusi, drogas generalmente vinculada a fiestas electrónicas. A partir de esos mensajes, las tareas de seguimiento y otras medidas de investigación permitieron identificar presuntos vínculos con otros proveedores y distribuidores de distintas localidades.

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La pesquisa también incorporó la declaración de un imputado colaborador, que aportó información sobre el funcionamiento de la estructura y el papel que habría desempeñado Volpe. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Volpe residía con su pareja en un departamento de la ciudad de Buenos Aires y mantenía contactos con vendedores de La Rioja. También se investiga una posible conexión con familiares de un hombre de nacionalidad paraguaya señalado como narcotraficante, conocido por el alias de “Kape”, quien habría sido uno de los posibles proveedores de la organización.

Allanamientos por narcotráfico

La causa tuvo una primera audiencia el viernes pasado en los Tribunales Federales de Rosario. El juez federal Carlos Vera Barros resolvió mantener detenidos a cinco de los seis imputados: Volpe, su pareja, un vendedor de drogas de La Rioja, un presunto proveedor de pastillas de éxtasis conocido como “el Viejo Claudio” y un distribuidor local. La sexta imputada, señalada por una presunta venta minorista en Villa Gobernador Gálvez, recuperó la libertad.

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Los procedimientos habían sido realizados el 21 de octubre por Gendarmería Nacional, con trece allanamientos en distintos puntos de Buenos Aires y el conurbano, Córdoba, Rosario y Chilecito, en La Rioja. También se efectuaron medidas en el lugar de detención de “Kape”. En uno de los procedimientos en territorio riojano fue desmantelado un cultivo de marihuana bajo techo, mientras que en una vivienda de Buenos Aires se halló otro espacio de cultivo.

Entre los elementos secuestrados hubo cogollos de marihuana y cocaína, además de otros materiales de interés para la investigación. La pesquisa también apunta a un presunto proveedor de éxtasis radicado en Olivos, vinculado al rubro automotor, sobre quien se investiga la posible elaboración de pastillas en el país.