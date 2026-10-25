Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

La convocatoria está dirigida a estudiantes de universidades públicas y privadas de toda Santa Fe. La propuesta invita a pensar nuestras ciudades, paisajes y formas de habitar.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe convoca a estudiantes de universidades públicas y privadas de toda la provincia a participar del Premio Estudiantil Provincial de Arquitectura, con trabajos realizados en la facultad durante 2024 y 2025 . Con el lema "La construcción de lo común”, la iniciativa busca acercar la formación académica al ejercicio profesional.

¿ Cómo imaginamos nuestras ciudades? ¿Qué nos dicen nuestros paisajes y nuestras formas de habitar? Con esas preguntas como punto de partida, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo lanzó PEPA.SF 2026 , el Premio Estudiantil Provincial de Arquitectura, una iniciativa que invita a estudiantes de toda la provincia a reflexionar sobre el rol de la arquitectura en la construcción de ciudad y ciudadanía.

“Queremos que el Colegio también sea un espacio para quienes hoy están estudiando Arquitectura. En las facultades se hacen proyectos que vale la pena conocer y compartir. Este premio es una oportunidad para que esas ideas salgan del aula, se encuentren con otras miradas y nos ayuden a pensar cómo queremos vivir y construir nuestras ciudades. No hace falta hacer un trabajo nuevo: pueden presentar proyectos que ya hicieron durante la carrera”, destacó Marcelo Lamberto, presidente del CAUPSF.

Bajo el lema “La construcción de lo común”, el premio busca acercar la formación académica al ejercicio profesional y reconocer a las y los estudiantes como protagonistas de las discusiones sobre la arquitectura, el territorio y las ciudades que habitamos .

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Para María Eva Contesti, directora de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (FAPyD-UNR), la iniciativa permite que los trabajos no queden solamente en las aulas. “Cada facultad tiene sus formas de enseñar, sus búsquedas y sus maneras de abordar los problemas. Poder conocer lo que hacen estudiantes de otras universidades, compartir ideas y descubrir otras formas de proyectar también es parte de la formación. A veces, mirar lo que hacen otros nos ayuda a encontrar nuevas preguntas para nuestros propios proyectos”, señaló.

Por su parte, Ana Poliotto, secretaria general de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), destacó la posibilidad de que PEPA.SF trascienda las fronteras provinciales. “Es una experiencia que puede crecer y abrir nuevas oportunidades de encuentro entre estudiantes de distintos lugares. Sería muy interesante que otras provincias impulsen premios similares y que, más adelante, podamos compartir los proyectos y las ideas que surgen en cada territorio”, expresó.

Hay una categoría para cada etapa de la carrera: para estudiantes de 1º a 3º año, de 4º año en adelante y proyectos o trabajos finales de carrera. Se pueden presentar trabajos individuales o grupales realizados durante 2024 y 2025.

Los trabajos deberán presentarse en una lámina A1 vertical, acompañada de una memoria descriptiva. La recepción de trabajos se realizará del 6 al 20 de noviembre, hasta las 17. El fallo del jurado se conocerá el 4 de diciembre y una semana después será la entrega de premios, muestra y conversatorios.

El jurado está compuesto por los arquitectos Julia Capomaggi, Galia Solomonoff, Catalina Freixas, Diego Arraigada, Gerardo Caballero, Fabián Llonch, y Natalia Vinuela