Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Majestuosa. La megaobra de ingeniería en el arroyo Saladillo tiene un sistema de dos enormes pantallas subterráneas que obran como defensas para impedir el efecto retrogradante y así dejar a salvo el puente Molino Blanco

Con un contexto de intensas precipitaciones y el avance del fenómeno del Niño, la estabilización de la cascada del Arroyo Saladillo ya superó el 82 por ciento de la obra y se perfila de cara a su finalización en los próximos meses. Las dos pantallas de contención del efecto retrogradante de las aguas ya están finalizadas a más de 30 metros de profundidad y las tareas ahora están focalizadas en conectarlas entre sí mediante vigas de vinculación en 28 metros de extensión. Un proyecto necesario que dejará a resguardo el puente Molino Blanco ante el incremento del caudal del arroyo y las crecidas estacionales.

Finalizado ya a comienzos de año el apuntalamiento del puente vial por calle Ayacucho que conecta Rosario con Villa Gobernador Gálvez y cruza Circunvalación. El puente Molino Blanco fue reforzado con pilotes suplementarios y defensas de lo que técnicamente se denominan los estribos. Ahora, la etapa dos estabiliza el lecho del afluente del Paraná con dos inmensas pantallas de contención subterráneas y enlazadas. Esta megaobra de ingeniería protege el terreno y evita que la erosión de la cascada avance hacia sectores ubicados aguas arriba.

Como si se tratase de dos abanicos: la primera estructura está ubicada aguas abajo y funciona como la primer barrera de defensa y apuntalamiento en el piso del arroyo con 19 módulos que están finalizados. La segunda está formada por bloques de anclaje discontinuos, ubicados aguas arriba de la primera, con 53 bloques de anclaje. Ambas se unen mediante 31 vigas de vinculación junto a otra estructura adicional que refuerza las defensas ante el avance que produce la erosión de la cascada. Para tener una dimensión de lo que está bajo las aguas, las pantallas se montaron a lo largo de 104 metros del cauce, con un espesor de hormigón de 1,20 metros y con una profundidad de 33 metros. Son 2.500 toneladas de hierro a profundidad y más de 34 mil millones de pesos de inversión.

A lo largo de los últimos días, los trabajos se concentran en la vinculación de ambas pantallas mediante vigas de vinculación y en la construcción de una losa de protección en el cauce del arroyo que tiene un 25 por ciento de concreción.

Pantallas, para defender el Molino Blanco

¿Porqué la obra es necesaria? En septiembre de 2024, la cascada había retrocedido aproximadamente 575 metros en los últimos 20 años, con un desplazamiento abrupto de casi 300 metros registrado en abril de 2017. Este proceso representa un riesgo para la estabilidad del puente y para la conectividad vial entre ambas ciudades.

En diciembre de 2025, la cascada se encontraba a aproximadamente 150 metros del puente Molino Blanco y a 450 metros de los puentes de Circunvalación, lo que evidenciaba la necesidad de intervenir para evitar que la erosión comprometiera estas infraestructuras estratégicas.

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La obra había alcanzado porcentajes mínimos de avance durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti y tuvo un reimpulso a partir de 2024 luego de la paralización de las obras nacionales y ante la falta de financiamiento de la obra que tenía comprometidos desembolsos de Nación.

Según los tiempos que había el gobierno de Alberto Fernández cuando anunció la obra en 2022, la primera etapa debía estar terminada para mediados del año pasado. Las obras adjudicadas a una contratista tenían un avance del 36 por ciento en la primera etapa (las defensas del puente Molino Blanco) y apenas un 2 por ciento en la segunda. En la era de la gestión de Javier Milei tampoco se la incluyó, por lo que Santa Fe avanzó en los dos frentes.

La estabilización de márgenes en el tramo entre el puente y la cascada había sido adjudicada la empresa Mundo Construcciones SA y Supercemento Saic. Mientras que la segunda etapa, (que contempla la construcción de una pantalla de defensa contra la erosión retrogradante) le correspondió a la UTE conformada por Mundo Construcciones SA y Supercemento Saic, a la que se agregó Basaa SA.

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Arranca la segunda etapa para el tercer carril de la autopista a Santa Fe

En otro orden de cosas, y tal como anticipó Desde el Ministerio de Obras Públicas santafesino se adelantó a La Capital que este lunes se dará el acta de inicio para el segundo tramo del tercer carril de la autopista a Santa Fe entre San Lorenzo centro hasta el acceso a los puertos de Timbúes, a la altura del acceso a Desvío Giardino.

Los trabajos para la finalización de la primera etapa del nuevo tercer carril, con una extensión de 16 kilómetros, entre Rosario y San Lorenzo, demandaron una inversión superior a los 51.000 millones de pesos. Fue licitada en agosto de 2024 y adjudicada a la contratista Pose S.A., que comenzó los trabajos el 4 de enero de 2025 y finalizaron en febrero de este año.

Ahora, y antes de lo previsto, quedarán habilitados otros 17,5 kilómetros de ensanche de la calzada a cargo de la contratista Luis Losi, bajo un presupuesto estimado en 70 mil millones de pesos, que involucra el ensanche de tres puentes: sobre Carcarañá, sobre vías del ferrocarril y sobre San Lorenzo. La obra es financiada a través de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobado en marzo de 2025 por hasta 150 millones de dólares en el marco del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

De esta manera, se pone punto de partida para completar 34 kilómetros en una zona del país en la que más del 80 % de los granos de la Argentina llegan en camiones hasta los puertos de la región. Esta segunda etapa del tercer carril se concretó en el tramo comprendido entre el kilómetro 16,2 del acceso a San Lorenzo centro y el kilómetro 33,75 a la altura del acceso al Desvío Giardino hacia los puertos de Timbúes, en el departamento San Lorenzo.