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Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Lionel Messi, Lautaro Martínez y el Dibu Martínez figuran entre los candidatos. La ceremonia será en Londres, por primera vez fuera de París, y se podrá ver por streaming

26 de octubre 2026 · 09:12hs
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Lionel Messi

Lionel Messi, ganador de ocho balones, va en busca de uno más para su carrera. Lautaro Martínez también está nominado.
Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

El fútbol mundial define este lunes quién se quedará con el premio individual más prestigioso del planeta y que tiene una vez más como uno de los grandes candidatos a Lionel Messi. La edición 2026 del Balón de Oro se entrega en el London Palladium Theatre, en Londres. Es la primera vez que la ceremonia sale de Francia, en el año del 70º aniversario del galardón. La sede es un homenaje al primer ganador, el inglés Stanley Matthews, en 1956. El premio lo organizan France Football y la Uefa.

Los 30 nominados masculinos

La lista está integrada por: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior y Vitinha.

Messi llega como máximo ganador de la historia con ocho Balones de Oro. Entre los que ya se quedaron con el máximo galardón también están Rodri (2024) y el vigente campeón, Dembélé. Lautaro aparece por su temporada en Inter, con la Serie A y la Copa Italia, y por el subcampeonato mundial de la selección argentina.

>>Leer más: Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Otro jugador argentino que aparece como candidato al premio es Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa/Chelsea), quien compite en la categoría Portero del Año, el Trofeo Yashin. Sus rivales son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las sensaciones del Mundial.

Cómo se elige al ganador

Para la elección del Balón de Oro vota un jurado de 100 periodistas, uno por cada uno de los cien países mejor ubicados en el ranking Fifa masculino. Cada votante ordena a diez jugadores de la lista, con 15 puntos para el primero y 1 para el décimo. Se evalúa primero el rendimiento individual y el carácter decisivo, luego los logros colectivos y, por último, la clase y el juego limpio.

A qué hora se entrega el Balón de Oro

  • 17: Argentina

Dónde verlo en vivo

El Balón de Oro 2026 se puede ver en vivo en la Argentina a través de streaming gratuito en la plataforma DAZN y en el canal de YouTube de Claro Sports.

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