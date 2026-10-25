Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos en Fray Luis Beltrán

Se trata de Gustavo Fabián Muñoz, quien viajaba en una lancha que se dio vuelta el 15 de octubre. Ya encontraron a dos de los tres hombres que eran buscados.

El cuerpo encontrado este sábado por la mañana en aguas del río Paraná, a la altura de Granadero Baigorria, fue identificado como el de Gustavo Fabián Muñoz, uno de los tres pescadores que permanecían desaparecidos desde el 15 de octubre , cuando la lancha en la que navegaban junto a otro hombre se dio vuelta frente a Fray Luis Beltrán. Con este hallazgo, ya son dos las víctimas fatales localizadas y continúa la búsqueda del último desaparecido .

La identificación fue confirmada por personal del Instituto Médico Legal (IML), donde el cuerpo había sido trasladado para realizar las pericias correspondientes. Cerca de las 19.30 del sábado, familiares de Muñoz se presentaron en el establecimiento y lograron reconocerlo por sus características físicas, tatuajes y pertenencias personales.

El cuerpo había sido encontrado alrededor de las 8.50, frente a la guardería náutica Tifón Water Planet , en Granadero Baigorria. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona sin vida flotando en las inmediaciones de los pontones de amarre.

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y, tras constatar la situación, preservaron el sector y solicitaron la intervención de Prefectura Naval Argentina, por tratarse de una zona bajo su jurisdicción. También dieron aviso a la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante la mañana, familiares de Muñoz y de Héctor Flores, otro de los pescadores desaparecidos, se habían acercado al lugar con la esperanza de obtener información sobre la identidad de la persona encontrada.

El naufragio en el Paraná

El accidente ocurrió el jueves 15 de octubre, cuando cuatro hombres que habían salido a pescar cayeron al río Paraná después de que la embarcación en la que navegaban se diera vuelta frente a Fray Luis Beltrán.

Uno de los ocupantes logró sobrevivir, mientras que los otros tres permanecieron desaparecidos, lo que motivó un operativo de búsqueda en distintos sectores del río.

El lunes pasado había sido encontrado el cuerpo de Ezequiel Stegmann, de 35 años, en aguas del Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.

Ahora, con la identificación de Muñoz, Héctor Flores es el único de los tres pescadores desaparecidos que todavía no fue localizado.