¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | Combustible

Caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

La demanda de nafta atraviesa un extenso período de caída, además de que los especialistas advierten un aumento de las cargas con promociones bancarias

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

25 de octubre 2026 · 09:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
El consumo de combustible cayó en Argentina

El consumo de combustible cayó en Argentina, que enfrenta un cambio según especialistas.

La economía impactó en el bolsillo de los conductores argentinos y las estaciones de servicio son escenario de un importante cambio en el consumo. Las cargas limitadas de combustible crecen a pasos acelerados, con un comportamiento caracterizado por la cautela, pequeños porcentajes de nafta y la estrategia en los gastos.

Los presupuestos familiares se encuentran altamente exigidos y el mantenimiento del auto sufre obstáculos adversos a la hora de definir los esfuerzos financieros. La necesidad de administrar de forma rigurosa los ingresos modificó las prioridades del consumo y golpeó de lleno a la manera de comercializar el combustible, modificando las pautas históricas que regían en el país.

Nicolás Parisi, abogado rosarino y coordinador general del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), dialogó con La Capital y analizó: “Es posible que estemos frente a un cambio en los hábitos de consumo. Antes era habitual que muchos automovilistas llegaran a una estación de servicio y pidieran llenar el tanque. Hoy, frente al costo que representa esa operación, es razonable que una parte de los consumidores opte por cargas parciales”.

“Notamos mucho que se espera a determinados días de la semana para aprovechar los descuentos y las cuotas que cada entidad bancaria ofrece, para poder reducir así el costo final del combustible”, resaltó el especialista.

Las cargas parciales del tanque son cada vez más frecuentes.

Las cargas parciales del tanque son cada vez más frecuentes.

La caída en el consumo de combustible

Durante 2026 estamos observando una retracción en el consumo de combustibles. Los datos nacionales muestran que en agosto las ventas de naftas y gasoil cayeron un 2,19% respecto del mismo mes de 2025, acumulando siete meses consecutivos de bajas interanuales”, reveló Parisi.

Al respecto, señaló: “En el caso particular de la nafta súper, la caída fue del 3,66%, mientras que la premium retrocedió un 2,16%. En Santa Fe las ventas de nafta y gasoil cayeron un 0,67% interanual en agosto de 2026”.

>> Leer más: Autos eléctricos: YPF y Tesla proyectan cinco rutas con supercargadores desde Rosario para 2027

A su vez, Parisi explicó que, según los análisis del Cesyac, entienden que “uno de los factores que puede explicar esta situación es la pérdida de capacidad de compra de determinados sectores de la población”, ya que “el consumidor debe distribuir sus ingresos entre alimentos, servicios, alquileres, transporte y otros gastos esenciales”.

“El automóvil sigue siendo necesario para muchas familias, pero sostener su uso representa un esfuerzo económico cada vez más importante”, enfatizó el coordinador general de Cesyac,

Cuánto cuesta un tanque lleno

Durante su análisis, Parisi hizo foco en la magnitud económica que implica concurrir a una estación de servicio con la intención de llenar el tanque. El valor de dicha maniobra es cada vez más alto y pone en jaque a los ahorros.

“Llenar el tanque de un automóvil familiar representa hoy un desembolso significativo. El costo depende de la capacidad del vehículo, del tipo de combustible y de la estación de servicio. Si tomamos como referencia un vehiculo de 45 litros familiar, rondaría aproximadamente los 90 mil pesos”, indicó.

El representante de los consumidores en Rosario destacó que, como en todas las mediciones, no se debe “analizar solamente cuánto cuesta llenar un tanque, sino qué proporción del ingreso mensual de una familia representa ese gasto”.

Un problema para algunos

Esta tendencia podría generar inconvenientes en algunos vehículos. Salvador Lupo, técnico especialista, analizó la problemática en diálogo con La Capital y advirtió: “Cuando se llena de a 15 mil o 20 mil pesos el tanque, solamente los modelos de Peugeot y Citroen suelen presentar problemas”.

“Esto pasa porque se desconfigura algo en la BCI, que es una fusilera electrónica, y después de un tiempo que se repiten las cargas parciales el instrumento baja a cero y se prende la luz de reserva. Luego pasa que le echaste otra vez la misma cantidad y no se movió un cuarto”, sostuvo.

>> Leer más: Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

La problemática se da especialmente en estas dos firmas que “al tener cargas parciales se les descalibra el instrumento de combustible”, mientras que “las otras marcas normalmente no tienen problema”. No obstante, puntualizó que “esto no quiere decir que no pueda pasar también” y subrayó: “Esas dos son fallas típicas y comunes. En las otras puede ser o no, pero no es tan común”.

Cómo solucionar el error

Para quienes padecen este problema al cargar parcialmente el tanque, Lupo brindó una simple solución: “Tienen que ir a la estación. Ahí, se llena el tanque, se espera que se duerma la red, que más o menos son cinco minutos hasta que pagás, y le das marcha, te vas y ya se solucionó”.

“La gente viene con el marcador de combustible bajo y con la luz de reserva prendida y dice: ‘No me anda, le eché 20 mil, le eché 25’. No hay problema, hay que hacer esa secuencia, llenarlo y eso se cura solo”, concluyó el especialista.

Noticias relacionadas
El Turismo Carretera vuelve a Rosario luego de más de siete años de espera.

Los motores de la máxima categoría nacional ya rugen en Rosario

Daniel Picone junto a su hijo y nuevo gerente general de Navicam Litoral, Nicolás Picone.

Concesionario de estreno: Iveco pone primera en Rosario con la apertura de Navicam Litoral

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Lo último

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Del taller familiar a la consagración: un auto santafesino conquistó Autoclásica 2026

Del taller familiar a la consagración: un auto santafesino conquistó Autoclásica 2026

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Los motorhomes se ubican cerca de las guarderías náuticas de la zona. Una comunidad donde se respira espíritu nómade

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Por Alicia Salinas, para La Capital
El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

Autos clásicos: la historia del Chevy 51 que une a un padre y su hijo con las carreras de regularidad

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autos clásicos: la historia del Chevy 51 que une a un padre y su hijo con las carreras de regularidad

La ópera Macbeth debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

Por Morena Pardo
Zoom

La ópera "Macbeth" debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 
La Ciudad

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura
La Ciudad

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Ovación
El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura
La Ciudad

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Planazo de domingo: Calle Recreativa celebra su 16° aniversario con actividades para toda la familia

Planazo de domingo: Calle Recreativa celebra su 16° aniversario con actividades para toda la familia

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen
Policiales

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño
La Ciudad

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina
Política

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina

Los Nocheros en Rosario: Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras
Zoom

Los Nocheros en Rosario: "Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras"

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa
Economía

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región

Por Miguel Pisano
La Regiión

"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa
Policiales

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra
Política

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino