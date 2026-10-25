Caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

La demanda de nafta atraviesa un extenso período de caída, además de que los especialistas advierten un aumento de las cargas con promociones bancarias

La economía impactó en el bolsillo de los conductores argentinos y las estaciones de servicio son escenario de un importante cambio en el consumo . Las cargas limitadas de combustible crecen a pasos acelerados , con un comportamiento caracterizado por la cautela, pequeños porcentajes de nafta y la estrategia en los gastos.

Los presupuestos familiares se encuentran altamente exigidos y el mantenimiento del auto sufre obstáculos adversos a la hora de definir los esfuerzos financieros. La necesidad de administrar de forma rigurosa los ingresos modificó las prioridades del consumo y golpeó de lleno a la manera de comercializar el combustible, modificando las pautas históricas que regían en el país.

Nicolás Parisi, abogado rosarino y coordinador general del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), dialogó con La Capital y analizó: “ Es posible que estemos frente a un cambio en los hábitos de consumo . Antes era habitual que muchos automovilistas llegaran a una estación de servicio y pidieran llenar el tanque. Hoy, frente al costo que representa esa operación, es razonable que una parte de los consumidores opte por cargas parciales ”.

“Notamos mucho que se espera a determinados días de la semana para aprovechar los descuentos y las cuotas que cada entidad bancaria ofrece, para poder reducir así el costo final del combustible”, resaltó el especialista.

Las cargas parciales del tanque son cada vez más frecuentes.

La caída en el consumo de combustible

“Durante 2026 estamos observando una retracción en el consumo de combustibles. Los datos nacionales muestran que en agosto las ventas de naftas y gasoil cayeron un 2,19% respecto del mismo mes de 2025, acumulando siete meses consecutivos de bajas interanuales”, reveló Parisi.

Al respecto, señaló: “En el caso particular de la nafta súper, la caída fue del 3,66%, mientras que la premium retrocedió un 2,16%. En Santa Fe las ventas de nafta y gasoil cayeron un 0,67% interanual en agosto de 2026”.

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A su vez, Parisi explicó que, según los análisis del Cesyac, entienden que “uno de los factores que puede explicar esta situación es la pérdida de capacidad de compra de determinados sectores de la población”, ya que “el consumidor debe distribuir sus ingresos entre alimentos, servicios, alquileres, transporte y otros gastos esenciales”.

“El automóvil sigue siendo necesario para muchas familias, pero sostener su uso representa un esfuerzo económico cada vez más importante”, enfatizó el coordinador general de Cesyac,

Cuánto cuesta un tanque lleno

Durante su análisis, Parisi hizo foco en la magnitud económica que implica concurrir a una estación de servicio con la intención de llenar el tanque. El valor de dicha maniobra es cada vez más alto y pone en jaque a los ahorros.

“Llenar el tanque de un automóvil familiar representa hoy un desembolso significativo. El costo depende de la capacidad del vehículo, del tipo de combustible y de la estación de servicio. Si tomamos como referencia un vehiculo de 45 litros familiar, rondaría aproximadamente los 90 mil pesos”, indicó.

El representante de los consumidores en Rosario destacó que, como en todas las mediciones, no se debe “analizar solamente cuánto cuesta llenar un tanque, sino qué proporción del ingreso mensual de una familia representa ese gasto”.

Un problema para algunos

Esta tendencia podría generar inconvenientes en algunos vehículos. Salvador Lupo, técnico especialista, analizó la problemática en diálogo con La Capital y advirtió: “Cuando se llena de a 15 mil o 20 mil pesos el tanque, solamente los modelos de Peugeot y Citroen suelen presentar problemas”.

“Esto pasa porque se desconfigura algo en la BCI, que es una fusilera electrónica, y después de un tiempo que se repiten las cargas parciales el instrumento baja a cero y se prende la luz de reserva. Luego pasa que le echaste otra vez la misma cantidad y no se movió un cuarto”, sostuvo.

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La problemática se da especialmente en estas dos firmas que “al tener cargas parciales se les descalibra el instrumento de combustible”, mientras que “las otras marcas normalmente no tienen problema”. No obstante, puntualizó que “esto no quiere decir que no pueda pasar también” y subrayó: “Esas dos son fallas típicas y comunes. En las otras puede ser o no, pero no es tan común”.

Cómo solucionar el error

Para quienes padecen este problema al cargar parcialmente el tanque, Lupo brindó una simple solución: “Tienen que ir a la estación. Ahí, se llena el tanque, se espera que se duerma la red, que más o menos son cinco minutos hasta que pagás, y le das marcha, te vas y ya se solucionó”.

“La gente viene con el marcador de combustible bajo y con la luz de reserva prendida y dice: ‘No me anda, le eché 20 mil, le eché 25’. No hay problema, hay que hacer esa secuencia, llenarlo y eso se cura solo”, concluyó el especialista.