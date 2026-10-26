Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro

Se trata de Héctor Flores, cuyo cuerpo fue rescatado el domingo en la zona de Vuelta de Obligado. Los otros dos cadáveres fueron hallados en Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria

Prefectura Naval rescató el cuerpo de la tercera víctima del naufragio en Fray Luis Beltrán

Personal de Prefectura Naval halló el domingo a la noche el cadáver de un hombre en la ribera del Paraná, a la altura de Vuelta de Obligado (San Pedro) , y horas después se confirmó que se trataba del cuerpo de Héctor Flores, la tercera víctima fatal del accidente ocurrido el 15 de octubre en Fray Luis Beltrán .

El cuerpo de Flores fue hallado anoche, alrededor de las 20.30, en San Pedro fue derivado a la morgue judicial de esa jurisdicción, donde se le practicó una autopsia y se cumplieron con todas las tareas de rigor para confirmar su identidad.

Con el correr de las horas, fuentes de Prefectura señalaron que los familiares de Flores reconocieron el cuerpo.

El accidente ocurrió el jueves 15 de octubre, cuando cuatro hombres que habían salido a pescar cayeron al río Paraná después de que la embarcación en la que navegaban se diera vuelta frente a Fray Luis Beltrán.

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Uno de los ocupantes logró sobrevivir, mientras que los otros tres permanecieron desaparecidos, lo que motivó un operativo de búsqueda en distintos sectores del río.

El lunes pasado había sido encontrado el cuerpo de Ezequiel Stegmann, de 35 años, en aguas del Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.

El sábado apareció, en la zona de Granadero Baigorria, el cuerpo de Gustavo Fabián Muñoz. La confirmación de su identidad trascendió ayer domingo. Ahora, con el hallazgo de Héctor Flores, Prefectura dio por concluida las tareas de búsqueda con relación al accidente ocurrido el 15 de octubre.