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Planazo de domingo: Calle Recreativa celebra su 16° aniversario con actividades para toda la familia

El festejo se extenderá hasta el mediodía, en Balcarce y el río. Habrá propuestas deportivas y recreativas, shows, sorteos y regalos.

25 de octubre 2026 · 08:43hs
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El domingo la calle recreativa celebra un nuevo aniversario.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El domingo la calle recreativa celebra un nuevo aniversario.

Calle Recreativa celebrará sus 16 años con una jornada especial este domingo 25 de octubre, de 9 a 12.30, en Balcarce y el río. La propuesta incluirá actividades deportivas y recreativas, espectáculos, sorteos y regalos, en un encuentro abierto a personas de todas las edades.

A lo largo de estos 16 años, el espacio se consolidó como una de las propuestas recreativas de Rosario, con un circuito que actualmente alcanza los 35 kilómetros y convoca cada fin de semana a miles de personas de la ciudad y la región para disfrutar de la actividad física y el espacio público.

La celebración contará con clases abiertas de zumba, canchas de newcom y espectáculos musicales pensados para compartir en familia. Además, se realizarán sorteos y regalos aportados por las empresas y marcas que acompañan la iniciativa.

El aniversario también será una oportunidad para disfrutar de las actividades habituales de Calle Recreativa, que cada domingo invita a caminar, correr, andar en bicicleta y participar de distintas propuestas en un entorno libre de tránsito motorizado.

La jornada celebrará la trayectoria de un espacio que, desde hace 16 años, promueve hábitos saludables, la convivencia y el disfrute de la ciudad al aire libre.

Calle Recreativa y su historia

La historia de Calle Recreativa marca que comenzó el 24 de octubre de 2010 con un circuito de 13 km que unió a tres parques: Independencia, Sunchales y Scalabrini Ortiz. Luego se realizó la primera extensión, el 29 de abril de 2012, que comprendió bulevar 27 de Febrero, desde Oroño hasta San Martín, y calle San Martín hasta bulevar Seguí, completando así los 20 kilómetros de recorrido.

En tanto, la segunda ampliación del circuito se llevó a cabo el 14 de octubre del mismo año, y en esa oportunidad la extensión fue hacia la zona del Monumento, logrando un circuito de 28 kilómetros en su doble traza.

Mientras que en octubre de 2021, y como parte de las celebraciones por su undécimo aniversario, se profundizó su presencia en la zona sur hasta los 35 km actuales. Las calles que la componen son: Av. de la Costa (de Rioja a Bv. Avellaneda), Bv. Oroño (de Av. de la Costa a Bv. 27 de Febrero); Bv. 27 de Febrero (de Bv. Oroño a San Martín); Av. San Martín (de Bv. 27 de Febrero hasta Av. del Rosario).

Otro punto a destacar es que Rosario es la primera ciudad de Argentina en implementar un circuito recreativo permanente, libre de autos y motos. Una alternativa masiva de convivencia, encuentro, esparcimiento, vida saludable y actividad física para toda la ciudadanía. Forma además parte de la red de ciclovías recreativas de las Américas y se convirtió en un lugar de encuentro clásico de Rosario.

Cada domingo, de 8:30 a 12:30, este circuito de 35 kilómetros de extensión permite caminar, correr, patinar, andar en bici o rollers, participando de diversas actividades para mejorar la calidad de vida de todos sus usuarios.

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