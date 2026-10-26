La Capital | Policiales | joven

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Un video de la chica se viralizó en redes sociales este fin de semana. Contó que sintió temor durante el viaje y se arrojó del vehículo. Fiscalía recibió la denuncia y busca reconstruir lo ocurrido

26 de octubre 2026 · 10:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
El video de la joven se viralizó en redes sociales durante todo el fin de semana

El video de la joven se viralizó en redes sociales durante todo el fin de semana

Una joven de Rosario denunció que un conductor de un auto solicitado por una aplicación intentó secuestrarla y que tuvo que arrojarse del vehículo para escapar. Según contó en un video que publicó en TikTok, comenzó a sentirse en peligro durante el viaje, sufrió adormecimiento en la cara y visión borrosa y decidió tirarse del auto cuando el chofer no quiso detener la marcha. Mientras el video se comparte masivamente en redes sociales, Fiscalía investiga el caso.

El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre, cerca de las 22.30, cuando la mujer viajaba desde la casa de su madre hacia la de su padre. En su relato, explicó que había pedido un vehículo mediante una aplicación y que, a pocas cuadras de haber subido, el conductor empezó a hacerle preguntas personales que la pusieron incómoda. Ni en la denuncia formal ni en el video viral se detalla en qué zona de la ciudad ocurrió el episodio.

De acuerdo con el testimonio de la chica, el primer comentario que le llamó la atención fue cuando el chofer le ofreció subir el vidrio porque tenía el pelo mojado. Según su relato, la sucesión de preguntas la hizo sentirse cada vez más incómoda. En un momento se puso un buzo, bajó el vidrio y se rascó la cabeza. Fue entonces cuando, aseguró, empezó a sentir que se le adormecía la cara.

La joven vinculó esa sensación con un video que había visto meses atrás en TikTok, en el que otra mujer relataba una experiencia similar y sospechaba que había sido expuesta a una sustancia. A partir de ese recuerdo, dijo que empezó a temer que le estuviera pasando algo parecido. “Se me empezó a nublar la vista. Cuando empezás a ver todo negro alrededor y ves como solamente en el medio, pero borroso, como cuando te estás por desmayar”, describió.

>> Leer más: Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

Según contó, cuando estaban cerca del Monumento Nacional a la Bandera le pidió al conductor que frenara porque se sentía mal. Como no se detuvo, le advirtió que se iba a tirar del auto. “Ahí el chabón fue reduciendo la velocidad y yo en ese momento agarré la mochila y me tiré del auto”, relató. Después corrió en sentido contrario al tránsito e hizo señas para pedir ayuda.

Además, contó que una camioneta que circulaba detrás del vehículo se detuvo para ayudarla. En ella viajaban una pareja y dos niñas, que la hicieron subir y le preguntaron qué había ocurrido. La mujer les pidió que la llevaran nuevamente a la casa de su madre y comenzó a comunicarse con sus padres para contarles lo sucedido y enviarles su ubicación.

La pasajera agradeció públicamente la ayuda recibida y describió a la familia como personas que aparecieron en el momento en que más las necesitaba. También contó que, mientras regresaba a la casa de su madre, volvió a tocarse la frente y sintió nuevamente un fuerte adormecimiento en la cara y en el resto del cuerpo, acompañado de visión borrosa. A partir de esa experiencia, sospechó que podía haber entrado en contacto con alguna sustancia al tocar el picaporte del vehículo.

Qué informó Fiscalía sobre la denuncia

Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron a La Capital que la denuncia ingresó el viernes por la tarde y que la investigación fue asignada a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Manuela Dalcol.

>> Leer más: Una chica rosarina denunció un intento de abuso en un Uber: "Tuve mucho miedo"

“Se está haciendo un relevamiento de los datos aportados en la denuncia”, indicaron desde Fiscalía. Además, aclararon que la presentación no precisa el lugar donde la joven se habría arrojado del vehículo.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y busca relevar la información aportada para establecer las circunstancias del episodio. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la identificación del conductor ni sobre las medidas adoptadas.

La joven, por su parte, relató en un video publicado en redes sociales que escapó del auto y recibió ayuda de una familia que circulaba en una camioneta. También manifestó que sospecha que pudo haber entrado en contacto con una sustancia, aunque no hay información oficial que confirme una intoxicación.

Burundanga: qué se sabe sobre el contacto con la piel

La circulación de estos relatos también suele reavivar preguntas sobre la llamada burundanga, nombre popular con el que se identifica a la escopolamina, una sustancia que puede provocar intoxicaciones y alteraciones del sistema nervioso.

El sitio de divulgación científica El Gato y La Caja ha abordado en varias de sus notas la posibilidad de que una persona quede bajo los efectos de esta sustancia por un roce breve o por tocar un objeto contaminado.

El artículo, firmado por el toxicólogo Carlos Damin, explica que la escopolamina no se absorbe fácilmente a través de la piel y que un contacto fugaz, como tocar una mano o recibir una palmada, no alcanza para producir los efectos que suelen atribuirse a estas situaciones. En cambio, señala que la vía oral permite una absorción eficaz.

La publicación también advierte que, en algunos episodios en los que se reportan mareos, desorientación o pérdida de conciencia, no se cuenta con análisis toxicológicos que permitan confirmar la presencia de una sustancia. En el caso de Rosario, la denunciante detalló que no se realizó exámenes para confirmar si realmente fue drogada durante el viaje.

El antecedente rosarino que reconstruyó un podcast premiado

La difusión de denuncias vinculadas con supuestos intentos de secuestro mediante el uso de burundanga tiene un antecedente en Rosario. El podcast La Segunda Muerte del Dios Punk, del periodista de La Capital Nicolás Maggi, reconstruyó el caso de Javier Messina, un músico callejero que fue señalado en redes sociales como responsable de drogar a una joven para intentar secuestrarla.

La acusación se viralizó en octubre de 2018 y derivó en un escrache público contra Messina, quien fue agredido y detenido antes de ser liberado. Un año después, el músico murió por suicidio. La investigación periodística reconstruyó el caso y abordó los efectos de la viralización de acusaciones, la desinformación y los temores asociados al mito de la burundanga.

Noticias relacionadas
José Coelho De Sousa De Melo, asesinado a los 84 años en la ciudad de Pérez. 

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Celulares robados en el Festival Bandera.

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Los nueve celulares hallados en la Terminal de Ómnibus. 

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Dos personas que cayeron al río Paraná son buscadas por Prefectura Naval, a la altura de Fray Luis Beltrán.

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Las más leídas

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Lo último

Se viene una maratón para concientizar sobre la donación pediátrica de órganos

Se viene una maratón para concientizar sobre la donación pediátrica de órganos

Santa Fe fortalece su representación en el Consejo de la Magistratura de la Nación

Santa Fe fortalece su representación en el Consejo de la Magistratura de la Nación

Balón de Oro 2026: el ranking histórico de los jugadores argentinos más votados

Balón de Oro 2026: el ranking histórico de los jugadores argentinos más votados

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Un video de la chica se viralizó en redes sociales este fin de semana. Contó que sintió temor durante el viaje y se arrojó del vehículo. Fiscalía recibió la denuncia y busca reconstruir lo ocurrido

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Juicio por Ivana Garcilazo: la familia espera obtener algo de paz con el inminente veredicto
Policiales

Juicio por Ivana Garcilazo: la familia espera obtener "algo de paz" con el inminente veredicto

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro
La región

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros
La Ciudad

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril
La ciudad

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Las más leídas
Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Los campos más caros de Santa Fe: cuánto cuesta una hectárea y en qué departamentos están

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newells le vino bien

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

Primera C: Argentino se trajo un buen punto ante Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino se trajo un buen punto ante Defensores de Glew por la Promoción

Ovación
Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de México de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de México de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de México de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de México de la Fórmula 1

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Primera C: Córdoba va por punto para seguir y Leones FC, obligado a ganar por dos para pasar

Primera C: Córdoba va por punto para seguir y Leones FC, obligado a ganar por dos para pasar

Policiales
Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Juicio por Ivana Garcilazo: la familia espera obtener algo de paz con el inminente veredicto

Juicio por Ivana Garcilazo: la familia espera obtener "algo de paz" con el inminente veredicto

Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo

Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

La Ciudad
Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%
La Ciudad

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento
Policiales

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional
Política

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío
La Ciudad

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura
La Ciudad

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 
La Ciudad

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

El peronismo santafesino ajusta el GPS antes de definir candidaturas y estrategias

Por Javier Felcaro
Política

El peronismo santafesino ajusta el GPS antes de definir candidaturas y estrategias

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos
Información General

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos

Autos clásicos: la historia del Chevy 51 que une a un padre y su hijo con las carreras de regularidad

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autos clásicos: la historia del Chevy 51 que une a un padre y su hijo con las carreras de regularidad

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista
Novedades

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista

Planazo de domingo: Calle Recreativa celebra su 16° aniversario con actividades para toda la familia
La Ciudad

Planazo de domingo: Calle Recreativa celebra su 16° aniversario con actividades para toda la familia

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas
Economía

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera
La Ciudad

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía