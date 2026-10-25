Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

La victoria del Xeneize fue una mala noticia para el Canalla, que aún debe esperar por el partido de Argentinos Juniors contra Independiente Rivadavia. Newell's sigue arriba del Rojo

Boca encontró el triunfo en el final del partido ante Independiente y en Central todos lo lamentaron.

Lo que pintaba un buen domingo para Central terminó con una muy mala noticia. La victoria de Boca frente a Independiente volvió a poner las cosas como en un principio y de cara a las dos fechas que restan para el final de la temporada, el Xeneize sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón de la Liga 2026. También resta esperar lo que ocurra el martes entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia . Como contrapartida, a Newell's le vino al pelo la derrota del Rojo, al que mantiene abajo suyo en la tabla de la Zona A.

Central (56 puntos, +15) estuvo a apenas un par de minutos de cerrar la fecha arriba de Boca en la tabla anual y de esa forma sacarse de encima de alguna forma a un rival directo. En que en un partido muy parejo y con muchos momentos de supremacía por parte del Rojo, el Xeneise logró el gol del triunfo en el minuto 43 , con un cabezazo del zaguero central Facundo Herrera.

Con este resultado, Boca volvió a superar la línea del Canalla. Llegó a los 57 puntos (+21) , uno más que el equipo de Jorge Almirón . Por esa misma razón Central deberá redoblar los esfuerzos si pretender lograr el bicampeonato. Igualmente sabe que de ganarle a Sarmiento primero y a Estudiantes de Río Cuarto después, obligará al Xeneize a ganar sus dos partidos .

A Boca se le viene el superclásico

Lo que le queda a Boca es nada menos que el clásico frente a River, en La Bombonera, y en ese mismo escenario cerrará la temporada frente a Defensa y Justicia.

Miguel Merentiel fue titular en Boca, pero después se fue reemplazado. El triunfo xeneize complicó a Central.

Está claro que no fue el resultado que todos esperaban en Arroyito, pero las chances todavía son altas. Pero lo dicho, será importante también lo que ocurra el martes por la noche en el Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors (54, +10) recibirá a Independiente Rivadavia (53, +10). Si el Bicho no gana, esa recta final de dos fechas pasará a ser un mano a mano entre Central y Boca. La Lepra mendocina podría alcanzar la línea del Canalla, pero el equipo de Almirón tiene mejor diferencia de gol.

Central había hecho su parte

Central ya había hecho su parte en el partido ante Huracán. Es que esta vez le tocó jugar antes que todos, a contramano de lo que había sucedido en la fecha pasada, cuando salió al José Fierro contra Atlético de Tucumán con la presión que les habían metido Boca y Argentinos Juniors.

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Y eso que hizo el sábado por la noche en el Gigante de Arroyito fue un paso inmenso, porque frente a esa necesidad de ganar sí o sí para tirarle toda la presión a sus dos más importantes competidores se despachó con un triunfo que no dejó margen para la duda. Fue por eso que la noche del sábado encontró al plantel y cuerpo técnico, pero también a los hinchas con la posibilidad de irse a dormir como líderes de la tabla anual. Lo del domingo sólo era cuestión de seguir de cerca lo que podía hacer Boca en el Libertadores de América.

Le costó más de la cuenta a este Boca finalista de la Copa Sudamericana. De hecho, Independiente tuvo las mejores chances, pero ese gol en el final del partido de Herrera le devolvió la punta de la tabla anual que el Canalla había alcanzado y que estuvo a uno pocos minutos de mantener, al menos hasta el martes.

A Newell's le cayó muy bien

El empate de Newell's en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo valió triple. Primero, mantuvo a raya a San Lorenzo, que no pudo alcanzarlo y es el primero que queda afuera de los octavos, tres puntos debajo de los rojinegros.

Al perder Gimnasia de Mendoza de local ante Platense, Newell's también lo superó, finalizando la 14ª fecha un punto arriba: 21 contra 20.

Y restaba saber qué pasaba con Independiente y Boca. Si el Rojo ganaba, superaba la línea leprosa. Pero al perder con Boca, se mantuvo como 8º con 19 unidades, quedando 2 puntos abajo de Newell's. El camino a la clasificación a octavos parece allanado y el domingo ante Unión en el Coloso puede ratificarlo.