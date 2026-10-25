Ezeiza opera con restricciones por 18 días: por qué Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

Por las obras en Ezeiza, Copa Airlines y Arajet utilizan desde este domingo el aeropuerto local para realizar escalas técnicas de reabastecimiento. Los aviones llegan desde Buenos Aires con pasajeros a bordo, cargan combustible sin que nadie descienda y continúan hacia sus destinos.

El Aeropuerto Internacional de Rosario comenzó a recibir vuelos adicionales de Copa Airlines y Arajet como consecuencia de las restricciones operativas que rigen desde este domingo 25 de octubre en Ezeiza. Durante 18 días, la principal terminal aérea del país funcionará con una pista reducida por obras , una situación que obligó a 14 aerolíneas internacionales a suspender sus servicios y a otras compañías a modificar sus recorridos. En ese escenario, Rosario se convirtió en uno de los puntos elegidos para realizar escalas técnicas de reabastecimiento antes de continuar los viajes hacia Panamá y República Dominicana.

El movimiento extraordinario se reflejará durante todos estos días. Por ejemplo, este lunes 26 de octubre despegarán desde el aeropuerto de Rosario cuatro vuelos hacia Panamá (a las 1.23; 3.26; 6.25; y 15.17hs), cuando habitualmente sale uno por día y, en algunas ocasiones, dos. También partirán tres vuelos hacia Punta Cana (a las 5.55; 6.54; y 8.08hs), una cifra que triplica el máximo habitual de una salida diaria.

Sin embargo, no se trata de nuevos vuelos comerciales que comiencen sus recorridos en Rosario. Los aviones llegan desde Ezeiza con todos sus pasajeros a bordo, aterrizan para completar la carga de combustible y vuelven a despegar hacia sus destinos finales. Durante la parada técnica, los viajeros permanecen dentro de la aeronave y no descienden en la terminal rosarina.

Esta operatoria excepcional se mantendrá mientras duren las limitaciones en Ezeiza, previstas hasta el 11 de noviembre. Las restricciones responden a trabajos sobre la pista secundaria y el sector donde se cruza con la principal, que reducirán a 1.850 metros la extensión de pista habilitada, frente a los 3.300 metros disponibles habitualmente.

Cómo son las escalas técnicas de Copa y Arajet en Rosario

La incorporación de Rosario al esquema de vuelos internacionales responde a una necesidad operativa de las compañías. Con una pista más corta en Ezeiza, determinados aviones no pueden despegar con el peso que requiere un viaje de varias horas y, por lo tanto, deben cargar menos combustible.

Para resolver esa limitación, las aerolíneas decidieron utilizar aeropuertos intermedios donde completar el abastecimiento de combustible de sus aeronaves.

Copa Airlines programó escalas técnicas en Rosario y Córdoba para sus vuelos hacia Panamá. Los aviones despegan desde Buenos Aires con sus pasajeros, aterrizan en alguna de estas terminales para reabastecerse y luego retoman el viaje hacia su destino. Esas escalas técnicas duran aproximadamente una hora.

La compañía también ofrece cambios de viaje sin costo para quienes tengan pasajes emitidos durante el período afectado por las obras.

En tanto, Arajet incorporó escalas en Rosario y Asunción, Paraguay, para sus rutas hacia República Dominicana. La modalidad es similar: los aviones llegan procedentes de Ezeiza, cargan combustible y continúan su recorrido.

La particularidad de esta operatoria es que las paradas se realizan exclusivamente por cuestiones técnicas. Los pasajeros no bajan de los aviones y los vuelos mantienen como origen Ezeiza y como destino final las ciudades previstas originalmente.

Por qué Ezeiza opera con restricciones durante 18 días

Las modificaciones en los vuelos internacionales comenzaron este domingo 25 de octubre y se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante ese período, Ezeiza tendrá disponible una extensión de pista de 1.850 metros, frente a los 3.300 metros que utiliza normalmente.

La reducción obedece a una etapa de las obras de rehabilitación de la pista secundaria y de su intersección con la principal.

Los trabajos forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares que ejecuta Aeropuertos Argentina, la empresa concesionaria que administra la terminal.

El proyecto fue anunciado en febrero de este año y comenzó a desarrollarse en agosto. Ahora llegó a una de sus instancias más complejas desde el punto de vista operativo, porque las tareas obligan a limitar la capacidad de despegue y aterrizaje del principal aeropuerto internacional argentino.

La restricción afecta especialmente a los vuelos de larga distancia, sobre todo aquellos que conectan Buenos Aires con Estados Unidos, Europa y Asia.

Los aviones de fuselaje ancho, como los Boeing 777 y 787 o los Airbus A330, necesitan una determinada longitud de pista para despegar con grandes cantidades de combustible y pasajeros.

Cuando esa distancia se reduce, las aeronaves deben operar con menor peso. En los vuelos más largos, esto impide cargar desde el origen la totalidad del combustible necesario para completar el recorrido.

De allí que algunas compañías hayan optado por incorporar escalas técnicas de reabastecimiento, mientras que otras resolvieron suspender temporalmente sus servicios o reducir frecuencias.

Los aviones de menor porte, utilizados habitualmente para vuelos de cabotaje y regionales, pueden continuar operando sin las mismas dificultades.

Las 14 aerolíneas que suspendieron sus vuelos desde Ezeiza

Las restricciones obligaron a 14 compañías internacionales a suspender sus operaciones desde y hacia Ezeiza durante los 18 días que durará esta etapa de las obras.

Las aerolíneas que no tendrán vuelos programados entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre son Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta, Emirates, Ethiopian Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines y United Airlines.

La decisión fue comunicada a los pasajeros con varios meses de anticipación, a medida que se emitían los pasajes correspondientes al período afectado.

Las empresas ofrecieron distintas alternativas para quienes tenían previsto viajar en esas fechas: reprogramar el vuelo, solicitar el reembolso del pasaje o utilizar otras terminales aeroportuarias.

La suspensión de estos servicios no implica el cierre completo de Ezeiza. El aeropuerto continuará funcionando, aunque con una capacidad operativa reducida y modificaciones en buena parte de sus conexiones internacionales.

Qué aerolíneas modificaron sus rutas por las obras en Ezeiza

Además de Copa y Arajet, otras compañías internacionales introdujeron cambios para mantener sus vuelos durante las restricciones.

Aerolíneas Argentinas incorporó una escala en Río de Janeiro para sus servicios hacia Madrid y Roma, mientras que Air Europa dispuso una parada adicional en Montevideo.

Iberia reducirá a dos sus vuelos diarios hacia Madrid, también con escala en la capital uruguaya. Por su parte, Level operará un único vuelo diario a Barcelona, con parada en Montevideo.

Otra de las compañías que modificará su programación es Plus Ultra, que reducirá a dos sus frecuencias semanales hacia Madrid.

En el caso de LATAM, la empresa decidió suspender temporalmente la ruta Buenos Aires-Miami mientras se desarrollen los trabajos.

Las modificaciones se concentran principalmente en las conexiones hacia Europa, República Dominicana, Panamá y Miami, aunque cada aerolínea adoptó un esquema diferente según las características de sus aeronaves y recorridos.

En cambio, siete compañías mantendrán sus operaciones sin modificaciones: Andes, Avianca, Boliviana de Aviación, GOL Linhas Aéreas, ITA Airways, JetSMART y Sky Airline.

En los casos de JetSMART, Andes, GOL, Sky, Avianca y Boliviana de Aviación, las aeronaves de menor porte pueden utilizar la pista reducida sin necesidad de alterar sus recorridos.

Qué otras obras se realizan en el aeropuerto de Ezeiza

El proyecto de modernización de Ezeiza incluye una serie de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad operativa de la terminal.

Además de la rehabilitación de la pista secundaria y de su intersección con la principal, el plan contempla la remodelación del anillo de balizamiento, el sistema de luces que asiste a las aeronaves durante las maniobras de despegue y aterrizaje.

También se realizará la repavimentación del rodaje Alfa, un sector utilizado para el desplazamiento de los aviones dentro del aeropuerto, y se construirán nuevos módulos de mantenimiento destinados a las operaciones de rampa.

Otra de las obras previstas es la creación de la plataforma Golf, un nuevo espacio pensado para permitir el estacionamiento y la operación simultánea de siete aeronaves de fuselaje estrecho.

Esta infraestructura permitirá ampliar la capacidad de movimientos del aeropuerto, especialmente en los momentos de mayor demanda.

Las intervenciones se desarrollan en el marco del proyecto de Aeropuertos Argentina y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades, los servicios y la infraestructura de las terminales que integran el sistema aeroportuario nacional.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros que viajan desde Ezeiza

Las restricciones continuarán hasta el 11 de noviembre, por lo que los pasajeros con vuelos internacionales programados durante ese período deberán considerar las modificaciones dispuestas por las compañías.

Quienes tengan pasajes con alguna de las 14 aerolíneas que suspendieron temporalmente sus servicios ya fueron notificados sobre las alternativas disponibles, que incluyen reprogramaciones, reembolsos o derivaciones a otras terminales.

En tanto, los pasajeros de las compañías que mantienen sus vuelos deberán contemplar las escalas técnicas adicionales y los posibles cambios de frecuencia.