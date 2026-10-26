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Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Las obras se realizarán en el tramo comprendido entre San Lorenzo y Timbúes. El primer tramo, entre Rosario y San Lorenzo, se inauguró en febrero

26 de octubre 2026 · 07:25hs
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La primera etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se habilitó en febrero de 2026.

Foto: gobierno de Santa Fe.

La primera etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se habilitó en febrero de 2026.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará este lunes el acto en el que se firmará el contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Las obras comprenderán el trayecto entre San Lorenzo y Timbúes.

La actividad será a las 9.30 en la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 28, con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa contratista Luis Losi S.A.

La obra sumará 17,5 kilómetros al corredor, desde el acceso a San Lorenzo Centro -donde finalizó el primer tramo, también realizado por la gestión del gobernador Pullaro- hasta el empalme con el Desvío Timbúes. Así, el carril adicional se extenderá hacia el circuito que conecta con los puertos del sur santafesino.

“Esta autopista mueve la producción de todo el país y hoy necesita más capacidad. Con esta firma, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro da un paso más para que los camiones y los vecinos circulen con más seguridad”, señaló el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

La primera etapa del tercer carril en la autopista

La primera etapa, de 16,5 kilómetros desde la avenida de Circunvalación de Rosario, fue inaugurada el 23 de febrero. Para esta nueva fase, los trabajos comenzarán desde Timbúes y avanzarán hacia el sur. Desde la Dirección Provincial de Vialidad se explicó que la planificación por tramos busca sostener la circulación y reducir las interrupciones en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.

>> Leer más: La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

La licitación nacional e internacional recibió nueve ofertas y se abrió el 26 de febrero en Rosario. La adjudicación fue formalizada el 30 de junio. Luis Losi S.A. ejecutará los trabajos por un monto de 70.000 millones de pesos, a valores de enero de 2026. El financiamiento combina recursos provinciales con un préstamo de la CAF por 150 millones de dólares.

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