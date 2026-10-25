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La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Miles de rosarinos se acercaron a celebrar el cumpleaños de la Calle Recreativa lo festejó con una jornada especial de actividades deportivas, espectáculos y sorteos

25 de octubre 2026 · 12:32hs
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La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
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A pesar de que el tiempo no acompañó del todo, y la amenaza de lluvia se mantuvo durante distintos momentos de la mañana, miles de rosarinos se acercaron a la Calle Recreativa para participar de los festejos por el 16 º aniversario del circuito dominguero libre de tránsito.

El punto central de la celebración fue la zona de Balcarce y el río, donde desde las 9 se concentraron familias, grupos de amigos, ciclistas y caminantes que se sumaron a las propuestas organizadas para celebrar un nuevo aniversario de uno de los espacios recreativos que ya son tradición en la ciudad.

Según destacaron los organizadores, miles de personas se acercaron a participar de las actividades convirtiendo el cumpleaños de Calle Recreativa en una verdadera fiesta del espacio público, con una convocatoria que marcó un récord de asistencia.

La celebración incluyó clases abiertas de zumba, canchas de newcom y espectáculos musicales para compartir en familia. También hubo sorteos y regalos aportados por las empresas y marcas que acompañan la iniciativa.

A lo largo de estos 16 años, Calle Recreativa se consolidó como una de las propuestas más convocantes de Rosario, con un circuito que actualmente alcanza los 35 kilómetros y reúne cada fin de semana a miles de personas de la ciudad y la región para disfrutar de la actividad física y el espacio público.

El aniversario fue también una oportunidad para reafirmar el vínculo de los rosarinos con una iniciativa que, desde hace más de una década y media, invita a apropiarse de las calles de una manera diferente. Caminar, correr, andar en bicicleta, patinar o simplemente pasear se convirtieron en parte de un ritual que se repite cada domingo por la mañana.

Calle Recreativa y su historia

La historia de Calle Recreativa comenzó el 24 de octubre de 2010, con un circuito de 13 kilómetros que unía tres parques: Independencia, Sunchales y Scalabrini Ortiz. Luego llegó la primera extensión, el 29 de abril de 2012, que comprendió bulevar 27 de Febrero, desde Oroño hasta San Martín, y calle San Martín hasta bulevar Seguí, completando así los 20 kilómetros de recorrido.

La segunda ampliación del circuito se llevó a cabo el 14 de octubre de ese mismo año. En esa oportunidad, la extensión fue hacia la zona del Monumento Nacional a la Bandera, hasta alcanzar un circuito de 28 kilómetros en su doble traza.

En octubre de 2021, como parte de las celebraciones por su undécimo aniversario, se profundizó su presencia en la zona sur hasta alcanzar los 35 kilómetros actuales. El recorrido comprende avenida de la Costa, desde Rioja hasta bulevar Avellaneda; bulevar Oroño, desde avenida de la Costa hasta bulevar 27 de Febrero; bulevar 27 de Febrero, desde Oroño hasta San Martín; y avenida San Martín, desde 27 de Febrero hasta avenida del Rosario.

Rosario fue la primera ciudad de Argentina en implementar un circuito recreativo permanente libre de autos y motos. La iniciativa forma parte de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas y se convirtió en un espacio de encuentro, convivencia, esparcimiento y promoción de hábitos saludables.

Cada domingo, de 8.30 a 12.30, el circuito permite caminar, correr, patinar, andar en bicicleta o rollers y participar de distintas actividades al aire libre.

Dieciséis años después de aquella primera experiencia, la multitud que se acercó este domingo a celebrar su cumpleaños volvió a demostrar que Calle Recreativa es mucho más que un circuito sin autos: es una cita habitual de los rosarinos con su ciudad.

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