La Capital | Ovación | Congo

El entrenador de Congo recibió la peor noticia en plena conferencia de prensa

Tras la derrota ante Estados Unidos y eliminación de su equipo del Mundial, Sébastien Desabre debió abandonar la charla con la prensa por un tema personal

2 de julio 2026 · 09:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
El momento en que el entrenador de Congo

El momento en que el entrenador de Congo, Sébastien Desabre, se entera de la pérdida de su padre.

El entrenador de la selección de República Democrática del Congo vivió un momento desgarrador en el Mundial 2026. Tras la derrota frente a Inglaterra por 2-1 que significó la eliminación del torneo, Sébastien Desabre fue notificado públicamente sobre el fallecimiento de su padre mientras finalizaba la conferencia de prensa.

La rueda de prensa transcurría bajo la lógica tensión y tristeza propia de una eliminación mundialista. Congo había plantado cara durante más de una hora a uno de los grandes favoritos del torneo adelantándose en el marcador con un gol de Brian Cipenga, pero terminó cayendo ante la jerarquía inglesa y un cabezazo letal de Harry Kane sobre el final.

Cuando el contacto con los medios parecía haber terminado, el asistente de comunicación tomó sorpresivamente la palabra ante los periodistas que aún permanecían en la sala de prensa del estadio Mercedes-Benz de Atlanta: "Anunciamos el fallecimiento del padre del seleccionador Desabre, lo sentimos".

Sorpresa en plena conferencia

El técnico francés, visiblemente impactado por el inoportuno anuncio público, se levantó de su asiento, agradeció con un gesto protocolar y abandonó el lugar en absoluto silencio.

>>Leer más: Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

Antes de recibir esta trágica noticia familiar, el entrenador se había tomado el tiempo de destacar el enorme nivel demostrado por su equipo en esta Copa del Mundo. Recordó con orgullo que el combinado africano volvía a participar en la máxima cita internacional por primera vez desde Alemania 1974, cuando competían bajo el nombre de Zaire, despidiéndose con una actuación que le valió el reconocimiento de todo el ambiente futbolístico.

Noticias relacionadas
Colombia hizo lo suyo frente a Congo y logró una victoria que lo ubicó en dieciseisavos.

Colombia hizo lo suyo frente a Congo y logró una victoria que lo ubicó en dieciseisavos

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, se enfrentan Cristiano Ronaldo y Luka Modric

Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026: todo lo que hay que saber

Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Lionel Messi y la selección argentina pasaron por los controles en el aeropuerto de Kansas City.

Estalló de risa: el control a Messi en el aeropuerto y el "magiclick" de Cuti Romero

Ver comentarios

Las más leídas

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Lo último

Los rosarinos que armaron un bar en homenaje a Maradona y replican la magia del 10

Los rosarinos que armaron un bar en homenaje a Maradona y replican la magia del 10

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Argentina-Cabo Verde cambiará la rutina de viernes en Rosario: muchos comercios cierran antes

El partido de la selección argentina alterará el ritmo comercial en la ciudad. Muchos locales cerrarán antes para que sus empleados puedan llegar a ver el partido

Argentina-Cabo Verde cambiará la rutina de viernes en Rosario: muchos comercios cierran antes
Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Lilia Lemoine denunció a la mujer que la insultó y le escupió en la cara en Rosario
Política

Lilia Lemoine denunció a la mujer que la insultó y le escupió en la cara en Rosario

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide un mecanismo ágil y sin gastos judiciales
Política

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide un mecanismo ágil y sin gastos judiciales

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Ovación
Estalló de risa: el control a Messi en el aeropuerto y el magiclick de Cuti Romero
Ovación

Estalló de risa: el control a Messi en el aeropuerto y el "magiclick" de Cuti Romero

Estalló de risa: el control a Messi en el aeropuerto y el magiclick de Cuti Romero

Estalló de risa: el control a Messi en el aeropuerto y el "magiclick" de Cuti Romero

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este jueves: hora, canal y posibles formaciones

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este jueves: hora, canal y posibles formaciones

El entrenador de Congo recibió la peor noticia en plena conferencia de prensa

El entrenador de Congo recibió la peor noticia en plena conferencia de prensa

Policiales
Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

La Ciudad
Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber
La Ciudad

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Argentina-Cabo Verde cambiará la rutina de viernes en Rosario: muchos comercios cierran antes

Argentina-Cabo Verde cambiará la rutina de viernes en Rosario: muchos comercios cierran antes

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos
Economía

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos

El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones
Zoom

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza
La Ciudad

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

Una familia para Bere: lanzan una convocatoria para la adopción de una adolescente
La Región

"Una familia para Bere": lanzan una convocatoria para la adopción de una adolescente

Trabajadores del Conicet protestan contra el ajuste en todo el país
Crisis

Trabajadores del Conicet protestan contra el ajuste en todo el país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale
Información General

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Manuel Adorni finalmente renunció a su cargo en el directorio de YPF
Política

Manuel Adorni finalmente renunció a su cargo en el directorio de YPF

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana
Policiales

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

La recaudación tributaria creció 23,7 % en junio, con señales de desaceleración
Economía

La recaudación tributaria creció 23,7 % en junio, con señales de desaceleración

Argentina lidera el ranking de países que más impuestos le cobran a la industria
Economía

Argentina lidera el ranking de países que más impuestos le cobran a la industria

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó debajo del promedio
Economía

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó debajo del promedio

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos
Política

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos

Campaña para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial
La Región

Campaña para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Ravier admitió que fue poco feliz proponer abrigarse ante el aumento del gas
Política

Ravier admitió que fue "poco feliz" proponer "abrigarse" ante el aumento del gas

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
Política

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes
Información General

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales
Política

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales