El entrenador de Congo recibió la peor noticia en plena conferencia de prensa

Tras la derrota ante Estados Unidos y eliminación de su equipo del Mundial, Sébastien Desabre debió abandonar la charla con la prensa por un tema personal

El entrenador de la selección de República Democrática del Congo vivió un momento desgarrador en el Mundial 2026 . Tras la derrota frente a Inglaterra por 2-1 que significó la eliminación del torneo, Sébastien Desabre fue notificado públicamente sobre el fallecimiento de su padre mientras finalizaba la conferencia de prensa.

La rueda de prensa transcurría bajo la lógica tensión y tristeza propia de una eliminación mundialista. Congo había plantado cara durante más de una hora a uno de los grandes favoritos del torneo adelantándose en el marcador con un gol de Brian Cipenga, pero terminó cayendo ante la jerarquía inglesa y un cabezazo letal de Harry Kane sobre el final.

Cuando el contacto con los medios parecía haber terminado, el asistente de comunicación tomó sorpresivamente la palabra ante los periodistas que aún permanecían en la sala de prensa del estadio Mercedes-Benz de Atlanta: "Anunciamos el fallecimiento del padre del seleccionador Desabre, lo sentimos".

El técnico francés, visiblemente impactado por el inoportuno anuncio público, se levantó de su asiento, agradeció con un gesto protocolar y abandonó el lugar en absoluto silencio .

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Antes de recibir esta trágica noticia familiar, el entrenador se había tomado el tiempo de destacar el enorme nivel demostrado por su equipo en esta Copa del Mundo. Recordó con orgullo que el combinado africano volvía a participar en la máxima cita internacional por primera vez desde Alemania 1974, cuando competían bajo el nombre de Zaire, despidiéndose con una actuación que le valió el reconocimiento de todo el ambiente futbolístico.