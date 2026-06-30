Messi protagoniza un adelanto de "Spider-Man" junto a Tom Holland

En un spot con uso extendido de CGI, el capitán argentino se cruza con el superhéroe en un local de Nueva York

Messi vuelva por Nueva York junto a Spider-Man en un nuevo spot publicitario de la próxima película de la saga

Lo único que le faltaba a Messi era volar con el Hombre Araña. En plena Copa del Mundo, con el capitán argentino mostrando su máximo nivel, se lanzó un nuevo spot publicitario de “Spider-Man: Un Nuevo Día”, que se estrena el próximo 30 de julio en Argentina.

En el video, se puede ver a Tom Holland, que interpreta al superhéroe hace diez años, encontrándose con el rosarino en un local de la ciudad de Nueva York. El encuentro es evidente producto de los efectos especiales, dado que queda bastante en evidencia que los protagonistas grabaron por separado.

“Sos Messi”, afirma Holland en la piel de Peter Parker. Messi, de sabidas limitaciones en los idiomas, sólo responde “sí”. Cuando le pregunta qué hace en Nueva York, dice: “Spider-Man”, mostrando en su celular el “Spidey-Tracker”, un mapa interactivo oficial para seguir el tour de prensa global y las apariciones del superhéroe en distintos lugares del mundo.

“¿Estás buscando a Spider-Man?”, pregunta Holland. “Sí”, responde otra vez Lionel. Rápidamente, Peter Parker sale de plano y vuelve transformado en el superhéroe. Acto seguido, Messi y el Hombre Araña vuelan juntos entre edificios neoyorkinos. Otra vez, la parte de juntos es producto del CGI.

El propio Tom Holland compartió el spot en sus redes sociales oficiales, con las palabras “promo con el GOAT”.