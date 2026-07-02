En un caótico y polémico final, Portugal eliminó a Croacia Luka Modri le dijo adiós a su quinto Mundial, mientras Cristiano convirtió un penal y ahora Portugal enfrentará a España 2 de julio 2026 · 23:24hs

Con goles de Cristiano Ronaldo de penal y Gonçalo Ramos de cabeza en el descuento, Portugal superó 2 a 1 a Croacia en un partido con final caótico y polémico, que decretó el final del quinto Mundial de Luka Modri.

Abrió la cuenta Ivan Perisic para Croacia, empató Cristiano Ronaldo y, cuando parecía que el partido iba al alargue, llegó la victoria de Portugal. Pero en una de las últimas y cuando ya se habían jugado más de diez minutos de tiempo añadido Mario Pasalic logró la igualdad y, en pleno festejo, el árbitro anuló el gol a instancias del VAR, en una sanción controversial.

Portugal avanzó a 16avos de final y se enfrentará a España el lunes en octavos.

El partido presentó un duelo entre dos cracks veteranos: Cristiano en su sexto Mundial con 41 años, y Modri tiene 40. El portugués fue reemplazado a los 81 minutos, antes de que llegara el tanto de Ramos y la polémica.

Los excompañeros en el Real Madrid compartieron algunas sonrisas y un abrazo antes de que comenzara a rodar la pelota. Y pese a la polémica, se abrazaron al final.