Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

El Canalla volverá a la actividad después de casi dos meses de receso, con un semestre en el que afrontará la Copa Libertadores y el torneo local

Central tiene por delante a Belgrano en el primer partido del Torneo Clausura 2026

Tras el final del Mundial 2026, el fútbol argentino volverá al ruedo con el inicio del Torneo Clausura, en la segunda mitad de la temporada. Rosario Central será uno de los primeros equipos en hacer su estreno en el campeonato, después de casi dos meses de receso para reajustar piezas.

El presidente canalla, Gonzalo Belloso, ratificó al entrenador Jorge Almirón y confirmó tres refuerzos para el siguiente torneo: Sebastián Zaracho en la zaga central, Tomás Badaloni para reemplazar la baja de Alejo Veliz y la flamante vuelta de Franco "Chuky" Cervi.

Los de Almirón buscarán repetir el nivel del primer semestre y dar el salto de calidad para mejorar su posición final en el Clausura: viene de quedar afuera en la semifinal en manos de River.

Central hará su estreno en el Clausura ante Belgrano el próximo jueves 23 de julio a las 19.30 en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi.

>> Leer más: Central salió a aclarar el posteo de la selección agentina sin Messi y anticipó acciones legales

La transmisión del encuentro entre el Pirata y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Los objetivos del Canalla

El principal objetivo de Central en el segundo semestre es volver a encontrar el nivel y la capacidad goleadora que le permitió llegar entre los cuatro mejores del Torneo Apertura y ser protagonista en la Copa Libertadores.

La derrota ante Estudiantes por Copa Argentina por 3 a 0 fue el cierre de un semestre que comenzó con Central destacándose, pero en las últimas semanas se desdibujó y terminó con derrotas durísimas.

Los 28 puntos obtenidos en el Apertura lo dejan en una posición expectante en la tabla anual, que define la clasificación a torneos internacionales.

Antes de comenzar el Clausura, se ubica séptimo, pero a tan solo seis unidades de Independiente Rivadavia, que lidera la tabla anual. Los tres primeros de la acumulada del 2026 clasifican a Copa Libertadores, mientras que del 4º al 9º tienen un lugar en la Copa Libertadores. De todas formas, el último campeón y clasificado a la Libertadores, Belgrano se encuentra 8º, es decir, dentro de los primeros nueve, por ende se habilita un cupo más.

Sin Copa Argentina y dentro de la fase eliminatorias de la Libertadores, Central tendrá por delante un semestre donde tendrá al torneo local como una de las prioridades, ya que un traspié en el torneo internacional sería un duro golpe para Almirón, mirado de reojo por los hinchas auriazules.