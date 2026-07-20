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El posteo de Rosario Central que desató la polémica: la foto de la selección sin Messi ni Scaloni

El Canalla agradeció a la selección argentina tras el subcampeonato, pero la imagen elegida desató críticas de hinchas por la ausencia de dos de sus emblemas

20 de julio 2026 · 07:40hs
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El desafortunado posteo de Rosario Central 

El desafortunado posteo de Rosario Central 

La derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una ola de mensajes de apoyo y reconocimiento de clubes, jugadores e hinchas. Sin embargo, uno de los posteos que más repercusión generó fue el de Rosario Central, que felicitó al equipo de Lionel Scaloni con una imagen en la que no aparecen Lionel Messi ni el propio entrenador.

La publicación rápidamente se volvió tema de debate en las redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron la elección de la fotografía y la vincularon con el histórico enfrentamiento futbolístico entre Central y Newell's.

El mensaje de Rosario Central

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), el club publicó un afiche con los escudos de Rosario Central y la AFA acompañado por un mensaje de agradecimiento: "Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros".

Lo que llamó la atención no fue el texto, sino la imagen elegida: una formación titular de la selección argentina correspondiente al partido frente a Jordania, el único encuentro del Mundial en el que Lionel Messi no fue titular.

Además, el afiche tampoco incluyó ninguna referencia al entrenador Lionel Scaloni.

Las críticas en redes sociales

La ausencia del capitán argentino fue rápidamente advertida por los usuarios, que cuestionaron la decisión del club rosarino. "¿Cómo no vas a poner a Messi?", fue uno de los comentarios más repetidos.

>> Leer más: Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Otro de los mensajes que se viralizó fue el del empresario Alberto Samid, quien escribió: "Justo ponen la foto del día que Messi no arrancó jugando. Dios mío".

También aparecieron críticas que calificaron la elección como "una falta de respeto" hacia el capitán de la selección y recordaron que tanto Messi como Scaloni tuvieron pasos por Newell's, clásico rival de Rosario Central.

La explicación que dieron algunos hinchas

Entre los simpatizantes canallas también surgieron defensas del posteo. Varios señalaron que la imagen elegida corresponde al único partido del Mundial en el que Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central, fue titular desde el inicio, lo que explicaría la decisión del área de comunicación del club.

Aun así, la explicación no alcanzó para apagar la polémica y el debate continuó durante toda la noche entre hinchas de ambos clubes.

El mensaje de Ángel Di María

En contraste, Ángel Di María, figura de Rosario Central y uno de los máximos referentes recientes de la selección argentina, publicó un emotivo mensaje de apoyo al plantel.

En una historia de Instagram compartió una foto grupal de la Scaloneta y escribió: "Un país está orgulloso de ustedes".

Luego amplió el reconocimiento con otro mensaje dedicado al equipo. "Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho", escribió.

Las palabras de Di María fueron ampliamente compartidas por los hinchas y contrastaron con la discusión que generó la publicación institucional de Rosario Central.

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