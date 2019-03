Medio equipo nuevo para el bosque

El DT leproso Héctor Bidoglio despejó ayer las dudas que había respecto del equipo que mañana, a las 19, visitará a Gimnasia, en el chivísimo duelo del bosque platense. Todo indica que habrá cinco cambios respecto a la caída ante Talleres de la fecha pasada. Y en este escenario los once que serían de la partida son Alan Aguerre en el arco; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Juan Pablo Freytes en la defensa; Aníbal Moreno, Juan Manuel Requena y Mauro Formica en el medio, y arriba irían Luis Leal, Alexis Rodríguez y Víctor Figueroa. Resta el último entrenamiento táctico de hoy antes del viaje a Buenos Aires.

Lo primero que hay que destacar es que fue preservado Maxi Rodríguez (ver aparte). En este escenario y de atrás hacia adelante vale la pena repasar los cambios que habrá respecto de la derrota 1-2 ante Talleres en el Coloso. En la zaga central se producirá el retorno de Stéfano Callegari (se repuso de una dolencia muscular) por Teodoro Paredes. Y en el lateral izquierdo estará el juvenil Freytes, ante la prolongada baja de Mariano Bíttolo, afectado por un esguince en la rodilla izquierda.

Pero las variantes más importantes están en el círculo central. Es que las bajas de Braian Rivero (acumuló cinco cartones amarillos), Jerónimo Cacciabue (expulsado) y Ribair Rodríguez (expulsado), diezmaron al equipo de los jugadores con mayor experiencia para ocupar el doble cinco y por ello esta zona de la cancha tendrá un semblante netamente juvenil en el bosque. Porque los volantes centrales rojinegros serán Aníbal Moreno y Juan Manuel Requena. Dos jóvenes con gran proyección que el mal de ausencias les adelantó los plazos de saltar al equipo como titulares.

Mientras que del medio hacia adelante la única variante sería el regreso de Mauro Formica por Lisandro Alzugaray. De esta manera, son cinco las modificaciones, tres de ellas de manera obligada, las que realizará Héctor Bidoglio para tratar de que Newell's al menos vuelva a sumar, tras lo que fueron las derrotas en fila ante River y Talleres.

Bidoglio busca regularidad

En tanto, ayer en rueda de prensa, Bidoglio se ilusionó con la remontada leprosa, ya que destacó que Newell's cuenta con "un grupo fuerte, que está comprometido para salir adelante".

El DT leproso también expresó que "Formica entrenó toda la semana, algunos días con dolor, lo cuidamos un poco, pero creemos que va a llegar bien al partido, lo mismo que Cristian Insaurralde (por una molestia había sido desafectado ante la T)". Insaurralde podría ocupar un lugar entre los relevos.

Sobre los juveniles Moreno y Requena, el DT expresó: "Hemos hablado mucho con Requena y Moreno. Los veo con muchas ganas, están contentos, saben la responsabilidad que tienen, les he sacado todo tipo de presión, saben que van a tener al lado a jugadores de jerarquía, con los que también hemos hablado. En los entrenamientos a nivel futbolístico los he visto bien a los dos, por momentos pasados de revoluciones, pero bien, con muchas ganas, mucha actitud. Hemos tratado de darle un poco de orden, de que no entran a salvar a nadie, de que son uno más, que siempre hemos dicho que no queremos depender de nadie sino del equipo y colectivamente han funcionado muy bien".

Finalmente, el director técnico contó cómo están trabajando en base a los errores que costaron los tres puntos en la jornada pasada señalando que el equipo está "todavía en un proceso formativo". Bidoglio explicó que "cuando uno quiere tener una idea de juego siempre al principio va avanzando y llega un momento en donde encuentra altibajos. Creo que estamos haciendo bien cosas que antes hacíamos mal y haciendo mal cosas que hacíamos bien. Todavía no encontramos esa regularidad y sabemos que tenemos que corregir muchas cosas que las hemos hablado y las observamos mucho en videos. Tenemos que sostener la regularidad que por momentos tenemos en los partidos en un instante más prolongado. El debut de estos chicos va a ayudar mucho a nivel intensidad".