"Me da pena que Rosario no tenga un equipo en la Liga Nacional de básquet"

“Santa Fe siempre está presente en mi vida. Es el lugar donde conocí a mi esposa, donde nacieron mis hijos (Thomas, Valentina y Julieta) y trabajé por espacio de 16 años. No hay ningún lugar en el mundo que sea tan familiar como es la provincia de Santa Fe, ya que soy nacido en Buenos Aires. Y cuando me convocaron para disertar no dudé en ningún momento. Me encanta participar de estas actividades, siempre me llevo mucho aprendizaje, es enriquecedor en la interacción. Vine a compartir una charla de trabajo en equipo, es muy familiar cualquier actividad que tenga que ver con equipo de trabajo, con lo agrícola-ganadero, porque el básquet es muy federal y es muy fuerte en el interior del pais. Es una actividad que la hago muchas veces”, dijo Julio Lamas.