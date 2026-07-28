Inédito: un futbolista le fracturó la tibia a un rival y lo suspenden hasta que pueda volver a entrenar

La sanción sin precedentes recae sobre un defensor que le rompió la tibia a un delantero del otro equipo.

Gabriel Pec, momentos después de recibir la dura entrada del defensor del Inter de Porto Alegre.

El futbolista Víctor Gabriel, de Inter de Porto Alegre, fue quien lesionó gravemente a su colega Gabriel Pec, de Cruzeiro.

Inter y Cruzeiro se enfrentaron hace algunos días en Porto Alegre por el Brasileirao, el torneo nacional brasileño. El equipo de Belo Horizonte se impuso por 2 a 1, pero en el partido hubo una incidencia grave: uno de sus futbolistas sufrió fractura de tibia.

Gabriel Pec, momentos después de recibir la dura entrada del defensor del Inter de Porto Alegre.

Se trata de Gabriel Pec, quien fue víctima de una durísima entrada por parte del jugador del equipo gaúcho Gabirle Pec. Según los médicos, el futbolista lastimado tendrá para varios meses de recuperación hasta que pueda volver a jugar.

La jugada en la que Víctor Gabriel lesionó a Pec fue muy violenta. Aunque en principo pareció que sólo había sufrido un profundo corte en la pierna izquierda, los estudios por imágenes demostraron que se había fracturado la tibia. Su recuperación demandará un plazo de entre tres y cuatro meses.

La jugada causó mucho revuelo en Brasil. Victor Gabriel fue llamado a declarar por el tribunal y lloró al repasar la jugada. “No tuve ninguna intención. Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro”, expresó.

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Un castigo sin precedentes

Ahora, el Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil tomó una decisión inédita: suspendió al defensor del Inter hasta que Pec reciba el alta médica y pueda volver a entrenar.

La sanción habitual en Brasil para este tipo de infracciones va de uno a seis partidos de suspensión, pero los mienbros del STJD la consideraron insuficiente teniendo en cuenta las secuelas que dejó para el delantero de Cruzeiro.

Por eso decidieron que Victor Gabriel no vuelva a jugar hasta que Pec sea autorizado por el cuerpo médico de Cruzeiro para reincorporarse a los entrenamientos, con un plazo máximo de 180 días.

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Pec había llegado a Cruzeiro en el actual mercado de pases. Cruzeiro lo presentó el 7 de julio y su debut fue precisamente frente a Inter, en Porto Alegre.