La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera en Rosario: el Fangio lo recibirá en octubre y tiene fecha asegurada para el 2027

En la presentación del TC Pick Up y el Turismo Carretera, el intendente de Rosario Pablo Javkin aseguró que el año que viene también llegará la Máxima al Fangio

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

28 de julio 2026 · 19:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
El intendente de Rosario

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, sonríe, ladeado por su secretario de Gobierno Sebastián Chale y el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane. A la derecha, el titular del autódromo, Fabián Svegliati. El Turismo Carretera, una realidad en el Fangio.

Esta vez el regreso del Turismo Carretera a Rosario no será por una sola fecha. En la presentación que se hizo este martes, el intendente Pablo Javkin dio por hecha la presencia de la Máxima en el Fangio no solo en octubre sino en 2027. Y lo dijo en presencia de la máxima autoridad de la ACTC, Hugo Mazzacane.

Hace algunas semanas, en medio de la disputa del Mundial de fútbol, se confirmó la noticia bomba para el automovilismo de Rosario y su enorme región fierrera. Que el TC pisaría por segunda vez en su historia el Juan Manuel Fangio, ya que solo lo había hecho el 5 de mayo de 2019, una fecha inolvidable, con el triunfo de Matías Rossi.

Las gestiones habían empezado hace mucho, entonces con la ilusión de que el Turismo Carretera podía aterrizar en 2027. Inclusive, la confirmación de que la TC Pick Up visitaría la ciudad por primera vez, el 16 de agosto, parecía servir de prueba.

Pero todo se adelantó, el presidente del autódromo, Fabián Svegliati, se movió mucho, el autódromo fue inspeccionado en el otoño, las obras de ampliación detrás de boxes se hicieron, como mejoras en la salida de algunas curvas y el repavimentado del curvón, y la confirmación para el 25 de octubre de este año llegó.

Además, habrá Turismo Carretera en 2027

Oficializada la fecha del TC, faltaba el paso que se dio en el mediodía del martes en la Municipalidad de Rosario, con la presencia del titular de la Asociación Corredores Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y de Pablo Javkin. Y allí fue cuando el intendente de la ciudad fue un paso más allá.

>>Leer más: El primer triunfo de Mercedes Benz en el Turismo Carretera se gestó en Venado Tuerto

“Estamos muy contentos, es un viejo anhelo", traer el TC a Rosario. "Esta es una ciudad y una región fierrera, que tiene un autódromo donde terminamos obras importantes para que podamos tener la categoría que queríamos: el TC. Será un gran evento, con el TC Pick Up el 15 y 16 de agosto, y en octubre vamos a tener Turismo Carretera", dijo. Y agregó: "Y el año que viene también vamos a tener TC. Nos pone muy contento poner el autódromo en el lugar que debe estar”, manifestó Javkin.

Lo dicho, el mismo intendente confirmó la noticia y suena con toda lógica, porque se estaba haciendo todo apuntando al año próximo, pero el calendario abrió un hueco ante la baja de Toay, en La Pampa, y la ACTC no dudó.

Qué dijo la ACTC y el presidente del autódromo

“Es una plaza grande, fierrera y cuando se produjo un hueco, charlé con el intendente, inmediatamente me dijo que sí y aquí estamos, felices de venir con las TC Pick Up, y agradecido a todas las autoridades municipales”, expresó Hugo Mazzacane, que agregó: “Ya lo vivimos cuando vinimos y ganó Matías Rossi, el autódromo estaba colmado y seguramente también en esta oportunidad, donde va haber mucha gente”, finalizó el presidente de la ACTC.

Mientras, uno de los más felices sin dudas fue Fabián Svegliati, un hombre que conoce el automovilismo bien desde sus raíces, ya que fue titular de las Categorías Agrupadas Federadas, donde supo coronarse campeón en el TC 4000 del Sur.

“Estoy contento y lleno de responsabilidad, luchamos mucho para esto", señaló. "Hablamos con el intendente y la ACTC para poder tener la Máxima en el autódromo y hoy es una realidad. Eso nos llena de responsabilidades para estar a la altura de las circunstancias".

>>Leer más: La gran noticia que Rosario esperaba: vuelve el Turismo Carretera al Juan Manuel Fangio

"Cuando empezamos a charlar vimos que teníamos que hacer mejoras. Pablo Javkin nos dijo: «vamos para adelante, la idea es tener la Máxima en Rosario», así que se fueron realizando las mejoras. Hemos tenido el apoyo del intendente y el cual se lo agradecemos, pero también por parte de la ACTC, la confianza que han tenido en hacer las obras que se hicieron y poder estar en condiciones de recibir al TC. Además, antes vamos a tener TC Pick Up, por primera vez en Rosario. Una categoría muy importante y linda, con vehículos especiales y con pilotos de primera línea”.

Noticias relacionadas
Ángel Di María necesita reencontrarse con su mejor fútbol. Central depende mucho del desequilibrio de su capitán.

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

El representante de Mauro Icardi dijo que el delantero analiza varias opciones y que decidirá pronto. 

Mauro Icardi está sin club, no quiere saber nada de jugar en Argentina e iría a un club chico de Italia

El futbolista Víctor Gabriel, de Inter de Porto Alegre, fue quien lesionó gravemente a su colega Gabriel Pec, de Cruzeiro.

Inédito: un futbolista le fracturó la tibia a un rival y lo suspenden hasta que pueda volver a entrenar

Los jugadores Bautista Prado, Agustín Di Fulvio, Tomas Calvo y Valentino Sartori .

Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Ver comentarios

Las más leídas

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Lo último

Newells y un complicado panorama de lesionados: una sola buena entre varias malas

Newell's y un complicado panorama de lesionados: una sola buena entre varias malas

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

De cerebro de microbio a kukacruel: Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de la carrera de Medicina de la UNR son extranjeros.

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC
La Ciudad

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía

De cerebro de microbio a kukacruel: Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes
Politica

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Ovación
Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Mauro Icardi está sin club, no quiere saber nada de jugar en Argentina e iría a un club chico de Italia

Mauro Icardi está sin club, no quiere saber nada de jugar en Argentina e iría a un club chico de Italia

Turismo Carretera en Rosario: el Fangio lo recibirá en octubre y tiene fecha asegurada para el 2027

Turismo Carretera en Rosario: el Fangio lo recibirá en octubre y tiene fecha asegurada para el 2027

Policiales
Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

La Ciudad
Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo
Política

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Economía

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia
La Ciudad

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven
Información general

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello
Policiales

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria
La Ciudad

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
Ovación

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
Policiales

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista
Motores

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género
Ovación

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Información General

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras