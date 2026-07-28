Turismo Carretera en Rosario: el Fangio lo recibirá en octubre y tiene fecha asegurada para el 2027

En la presentación del TC Pick Up y el Turismo Carretera, el intendente de Rosario Pablo Javkin aseguró que el año que viene también llegará la Máxima al Fangio

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, sonríe, ladeado por su secretario de Gobierno Sebastián Chale y el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane. A la derecha, el titular del autódromo, Fabián Svegliati. El Turismo Carretera, una realidad en el Fangio.

Esta vez el regreso del Turismo Carretera a Rosario no será por una sola fecha. En la presentación que se hizo este martes, el intendente Pablo Javkin dio por hecha la presencia de la Máxima en el Fangio no solo en octubre sino en 2027. Y lo dijo en presencia de la máxima autoridad de la ACTC, Hugo Mazzacane.

Hace algunas semanas, en medio de la disputa del Mundial de fútbol, se confirmó la noticia bomba para el automovilismo de Rosario y su enorme región fierrera. Que el TC pisaría por segunda vez en su historia el Juan Manuel Fangio, ya que solo lo había hecho el 5 de mayo de 2019, una fecha inolvidable, con el triunfo de Matías Rossi.

Las gestiones habían empezado hace mucho, entonces con la ilusión de que el Turismo Carretera podía aterrizar en 2027. Inclusive, la confirmación de que la TC Pick Up visitaría la ciudad por primera vez, el 16 de agosto, parecía servir de prueba.

Pero todo se adelantó, el presidente del autódromo, Fabián Svegliati, se movió mucho, el autódromo fue inspeccionado en el otoño, las obras de ampliación detrás de boxes se hicieron, como mejoras en la salida de algunas curvas y el repavimentado del curvón, y la confirmación para el 25 de octubre de este año llegó.

Además, habrá Turismo Carretera en 2027

Oficializada la fecha del TC, faltaba el paso que se dio en el mediodía del martes en la Municipalidad de Rosario, con la presencia del titular de la Asociación Corredores Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y de Pablo Javkin. Y allí fue cuando el intendente de la ciudad fue un paso más allá.

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“Estamos muy contentos, es un viejo anhelo", traer el TC a Rosario. "Esta es una ciudad y una región fierrera, que tiene un autódromo donde terminamos obras importantes para que podamos tener la categoría que queríamos: el TC. Será un gran evento, con el TC Pick Up el 15 y 16 de agosto, y en octubre vamos a tener Turismo Carretera", dijo. Y agregó: "Y el año que viene también vamos a tener TC. Nos pone muy contento poner el autódromo en el lugar que debe estar”, manifestó Javkin.

Lo dicho, el mismo intendente confirmó la noticia y suena con toda lógica, porque se estaba haciendo todo apuntando al año próximo, pero el calendario abrió un hueco ante la baja de Toay, en La Pampa, y la ACTC no dudó.

Qué dijo la ACTC y el presidente del autódromo

“Es una plaza grande, fierrera y cuando se produjo un hueco, charlé con el intendente, inmediatamente me dijo que sí y aquí estamos, felices de venir con las TC Pick Up, y agradecido a todas las autoridades municipales”, expresó Hugo Mazzacane, que agregó: “Ya lo vivimos cuando vinimos y ganó Matías Rossi, el autódromo estaba colmado y seguramente también en esta oportunidad, donde va haber mucha gente”, finalizó el presidente de la ACTC.

Mientras, uno de los más felices sin dudas fue Fabián Svegliati, un hombre que conoce el automovilismo bien desde sus raíces, ya que fue titular de las Categorías Agrupadas Federadas, donde supo coronarse campeón en el TC 4000 del Sur.

“Estoy contento y lleno de responsabilidad, luchamos mucho para esto", señaló. "Hablamos con el intendente y la ACTC para poder tener la Máxima en el autódromo y hoy es una realidad. Eso nos llena de responsabilidades para estar a la altura de las circunstancias".

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"Cuando empezamos a charlar vimos que teníamos que hacer mejoras. Pablo Javkin nos dijo: «vamos para adelante, la idea es tener la Máxima en Rosario», así que se fueron realizando las mejoras. Hemos tenido el apoyo del intendente y el cual se lo agradecemos, pero también por parte de la ACTC, la confianza que han tenido en hacer las obras que se hicieron y poder estar en condiciones de recibir al TC. Además, antes vamos a tener TC Pick Up, por primera vez en Rosario. Una categoría muy importante y linda, con vehículos especiales y con pilotos de primera línea”.